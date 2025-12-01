Marbella entre los destinos tendencia de American Express Travel para 2026

American Express Travel presenta su lista anual de Trending Destinations, que reúne los diez lugares imprescindibles para viajar en 2026. Entre ellos destaca Marbella, la localidad costera de la provincia de Málaga conocida por sus playas, su oferta gastronómica de primer nivel, sus hoteles icónicos y su oferta cultural y social diversa.

La presencia de Marbella como único destino español en esta lista coincide con un momento clave para American Express en España. La compañía continúa fortaleciendo su aceptación en comercios y Málaga es uno de los territorios prioritarios por su dinamismo económico, su creciente demanda turística y su posicionamiento internacional.

Málaga, mercado prioritario para Amex

“Su papel como destino premium la convierten en un enclave estratégico para American Express. Queremos seguir acompañando a comercios y profesionales locales, facilitando que cada vez más negocios puedan beneficiarse de las ventajas de aceptar Amex y conectar con clientes de alto valor”, explica Julia López, vicepresidenta y directora general del área de Establecimientos de American Express para Europa continental.

Este listado, además de reconocer el atractivo de Marbella, permite poner en valor la estrategia de American Express en España, donde Málaga se consolida como uno de los mercados prioritarios. “En American Express seguimos apostando por Málaga como una de las áreas clave para el crecimiento de nuestra red de establecimientos. La provincia se ha consolidado como un motor económico y turístico de primer nivel, con un tejido empresarial dinámico y una oferta gastronómica, hotelera y cultural que atrae tanto a visitantes nacionales como internacionales”, declara.

Julia López, vicepresidenta y directora general del área de Establecimientos de American Express para Europa continental. / jotxo.

En los últimos años, la compañía ha intensificado su colaboración con hoteles, restaurantes y comercios locales, facilitando que cada vez más negocios incluyan American Express como una opción más de pago y, por tanto, puedan atraer a estos turistas que se caracterizan por su alto nivel adquisitivo y la fidelidad a su tarjeta. Muestra de ello es que, solo entre 2023 y 2024 American Express ha incorporado más de 592.000 nuevos puntos de venta en España1 . “Sin duda, estas cifras son el resultado de una estrategia clara y continuada que llevamos años construyendo. Queremos estar allí donde nuestros titulares viven, trabajan y viajan. Además, como clientes, demandan una mayor flexibilidad para poder elegir cómo pagar sus compras, por ello queremos acompañar a los comercios, para que sientan que ganan valor con nosotros y no sotros con ellos”, destaca Julia. La amplia cobertura de establecimientos que aceptan las tarjetas American Express viene también respaldada por los acuerdos de colaboración que la compañía tiene con las principales entidades de adquirencia del mercado español (Comercia, Getnet, Paycomet y BBVA).

Marbella se posiciona como referente turístico. / TONO BALAGUER

Los mejores destinos para 2026 según American Express Travel

La selección de los destinos se basa en las reservas de viaje realizadas por los titulares de tarjeta American Express a nivel global durante 20252 y en las valoraciones aportadas por la red internacional de asesores de viaje de Amex Travel. Así, desde la exclusividad mediterránea de la malagueña costa marbellí hasta los paisajes remotos de Colorado o el ambiente urbano de Las Vegas —que en 2024 fue el destino con más hoteles reservados a través de Amex Travel—, la selección cubre estilos de viaje para todos los perfiles. Y es que, además de Marbella, la lista de Trending Destinations 2026 incluye: la región india del Himalaya, Killarney (Irlanda), Las Vegas (Estados Unidos), Marrakech (Marruecos), Islas Okinawa (Japón), Ciudad de Panamá, Península Papagayo (Costa Rica), Montañas de San Juan (Colorado) y San Julián (Malta).

“Viajar es una gran pasión para nuestros titulares, y sabemos que buscan recomendaciones de calidad para los distintos tipos de viajes que quieren realizar”, afirma Audrey Hendley, presidenta de American Express Travel. “La lista de Trending Destinations 2026 aporta esa inspiración, y reservar con American Express ofrece beneficios y experiencias premium que sabemos que son relevantes para ellos”.

Un destino en auge con una amplia oferta

El interés creciente que despierta la Costa del Sol demuestra la fortaleza de un destino que combina hospitalidad, gastronomía, cultura y bienestar con una oferta de servicios de calidad excepcional. De hecho, el 72% de los viajeros consultados por American Express Travel2 sitúa la cocina y la vida social como prioridades al elegir destino turístico. Marbella destaca por su escena culinaria en evolución, con hoteles como La Fonda Heritage Hotel, que impulsa el vanguardismo gastronómico local.

“Nuestra apuesta por ampliar la red de establecimientos en esta región refleja nuestro compromiso con el crecimiento sostenible del comercio local y la mejora constante de la experiencia de nuestros clientes. Estamos convencidos de que, al facilitar el acceso a nuestros servicios en enclaves como Marbella y Málaga, contribuimos a fortalecer la economía regional y a posicionar a estos destinos en el mapa global del turismo de calidad”, concluye López.

Con el objetivo de mejorar la experiencia del viajero, American Express garantiza su compromiso con la expansión de sus programas Fine Hotels + Resorts® y The Hotel Collection, que han sumado más de 400 nuevos hoteles este año, superando los 3.100 alojamientos en 114 países. Desde dentro, explican que estos programas permiten acceder a beneficios como como ‘upgrade’ en la categoría de la habitación, ‘early check-in’ o ‘check out’ extendido y otros privilegios para que la estancia sea aún mejor.

Además, confirman que los titulares Platinum, Platinum Business y Centurion pueden disfrutar del nuevo beneficio “Dining for Two”, que consiste en dos invitaciones al año a menú creado en exclusiva para ellos y un acompañante en restaurantes como Tragatá, Lobito de Mar y TragaBuches en Málaga, así como en otros restaurantes de renombre en Madrid y en Barcelona.