Planas valora "positivamente" la unidad de las autonomías frente a la peste porcina

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha valorado positivamente la unidad de acción de todas las comunidades autónomas frente a la peste porcina africana. El ministro ha expuesto el estado de situación sobre la enfermedad a los consejeros de las comunidades autónomas, tras haberse detectado varios focos en jabalíes hallados muertos en Cerdanyola del Vallés (Barcelona), zona sobre la que se ha fijado un perímetro de seguridad de 20 kilómetros.

Por su parte, los consejeros han transmitido su apoyo a Catalunya y al ministerio en su trabajo para tratar de encapsular el brote a la zona afectada, en la reunión de los Consejos Consultivos de Políticas Agraria y Pesquera para Asuntos Comunitarios en la que participan ministerio y comunidades autónomas, tal y como ha detallado el Ministerio de Agricultura en un comunicado.

Cuotas pesqueras

En la reunión previa a la celebración del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea de los próximos 11 y 12 de diciembre en Bruselas, el ministro ha vaticinado que este año, de nuevo, se producirá una negociación “compleja y difícil” sobre los totales admisibles de captura (TAC) y cuotas pesqueras para 2026. Ha asegurado que defenderá los intereses de la flota española con el objetivo de alcanzar un acuerdo que asegure la viabilidad del sector pesquero.

Del mismo modo, Planas ha trasladado a los consejeros autonómicos la posición de España, en la que ha reiterado que las propuestas de la Comisión Europea adolecen aún de falta de concreción en muchos aspectos y que, en el caso del Mediterráneo, resulta decepcionante al incluir nuevos recortes de días que son inasumibles. Además, ha lamentado que la Comisión vuelva a plantear más recortes pese a que ha reconocido que tras los cinco años de aplicación del plan plurianual para el Mediterráneo se han producido efectos positivos en la mayoría de las pesquerías y que los informes del Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (STEFC) muestren claramente la buena evolución de las poblaciones, con una mejoría evidente en el caso de la merluza.

Además, el ministro ha explicado que el mecanismo de compensación para la recuperación de días propuesto es muy complejo y plantearía problemas de control y gestión para las empresas. España ha pedido a la Comisión la justificación y metodología de la propuesta que, según el ministro, dibuja un escenario muy complicado porque impediría la viabilidad de la flota de arrastre en el Mediterráneo.

La pesca en el Atlántico

En cuanto al Atlántico, la propuesta de la Comisión es limitada, pues solo incluye las cuotas para las especies que son competencia exclusiva de la Unión Europea y no las compartidas con Reino Unido y Noruega, países con los que aún no han concluido las negociaciones de los respectivos acuerdos.

El ministro ha señalado que la Comisión debe hacer mayor énfasis en los aspectos socioeconómicos de sus propuestas de asignación de cuotas e incorporar además informes científicos actualizados para determinarlas.

Planas ha informado de las 3 reuniones mantenidas hoy por la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, con organizaciones del sector pesquero y organizaciones no gubernamentales, en las que ha constatado el rechazo unánime del sector a la propuesta del Mediterráneo, así como a la falta de transparencia e información de la misma.