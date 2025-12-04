Baleares, Canarias, Andalucía, Madrid y Catalunya serán las comunidades que más crecerán en 2025 y 2026

Baleares, Canarias y Andalucía -gracias al turismo- y Madrid y Catalunya -por la fortaleza de servicios como los profesionales de apoyo a empresas, logísticos y tecnológicos- serán las comunidades que más crecerán en el agregado de los años 2025 y 2026, según un informe publicado este jueves por la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas). En concreto, las autonomías cuyo PIB se expandirá más de la media española (2,9%) en el presente ejercicio son las islas (3,5%), Andalucía (3,3%) y Madrid (3,3%), mientras que Catalunya estará ligeramente por debajo (2,8%). En 2026, en cambio, se producirá una desaceleración en el conjunto de España (al 1,9%) y por encima de la media estarán Madrid (2,3%), Baleares y Andalucía (2,1%), Catalunya y Canarias (2%).

En el extremo opuesto, las comunidades que menos crecerán este año serán País Vasco y Navarra (2%, por la debilidad de la industria y la construcción), así como Cantabria (2,1%, por los mismos motivos) y Extremadura (2,1%, por la menor presencia de los servicios que más crecen y por ser la comunidad que está atrayendo menos mano de obra inmigrante). El año que viene, por su parte, serán Cantabria y Murcia (1,3%) y Extremadura, País Vasco, Navarra y Aragón (1,6%).

Previsión de crecimiento del PIB en las comunidades autónomas de Funcas para 2025-2026. / FUNCAS

"Estas previsiones reflejan una economía en transición. El crecimiento de los últimos años ha estado apoyado en el turismo, en los servicios no turísticos y el gasto público. Todo esto vuelve a la normalidad, pierde fuerza. Y a cambio, el patrón de crecimiento en que se apoyaba España antes de la pandemia vuelve a reaparecer, basado en los servicios de alto valor añadido y en la productividad, lo que favorecerá a las comunidades más dinámicas", ha apuntado Carlos Ocaña, director general de Funcas.

Cambio de ciclo

En la misma línea, Raymond Torres, director de coyuntura de la fundación, ha apuntado que el "ciclo de crecimiento posterior a la pandemia se termina y empieza otro ciclo basado en una lógica distinta". Así, ha destacado que el crecimiento "muy alto" de los últimos años ha sido posible porque la economía "es competitiva" y porque "ha ayudado" el crecimiento de la población activa gracias a la inmigración. Pero sobre todo, ha añadido, el crecimiento ha respondido a que el país disponía de una "capacidad productiva ociosa, disponible, para responder al incremento de la demanda".

El problema es ese factor se está agotando. "Pasa a ser mucho más importante la inversión para expandir la capacidad productiva y seguir creciendo. Insistimos mucho en la inversión productiva y también en vivienda, porque no es solo un tema social, sino también económico. Lo que estamos viendo es que en parte está siendo así, está respondiendo la inversión, pero todavía de manera insuficiente si queremos seguir avanzando en productividad, en renta per cápita y bienestar", ha advertido.

Para 2026, así, Funcas prevé una desaceleración del crecimiento por la menor expansión de la población activa ante la escasez de vivienda y su alto precio, lo que reducirá la llegada de inmigrantes y ya se está traduciendo en un descenso de la movilidad laboral que empieza a percibirse en las regiones más dinámicas. Las exportaciones, además, seguirán teniendo un comportamiento discreto, particularmente en las del sector del automóvil, y el turismo frenará su crecimiento.

Retos

Torres, en este sentido, ha apuntado que el mayor reto para las comunidades más dinámicas económicamente (las del Ebro, Baleares, Galicia, Catalunya y Madrid) es incrementar su productividad y lograr seguir captando población laboral cualificada, "tanto nacional como extranjera", mediante un "mayor esfuerzo" en inversión productiva, capital humano y vivienda. Para las del sur y Canarias, en cambio, todavía hay capacidad productiva disponible, con lo que "sigue siendo prioritario activar la inserción de los parados para sustentar el crecimiento económico y avanzar en la reducción de las desigualdades territoriales".

Uno de los puntos que destaca el informe, en este sentido, es que ya hay 11 de las 17 comunidades autónomas que presentan una tasa de paro inferior al 10% y que acabarán el año que viene con un nivel de desempleo similar al 7% de países como Francia: País Vasco (6,4%), Cantabria (6,6%), Navarra y Aragón (7%), La Rioja (7,1%), Madrid y Galicia (7,4%), Castilla y León y Catalunya (7,7%). En cambio, las del sur han conseguido reducir el paro en los últimos años, pero seguirán con niveles de entre el 13,7% (Extremadura) y el 11,2% (Comunidad Valenciana).