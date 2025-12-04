La Generalitat catalana eleva a 1.000 los agentes desplegados para evitar que la peste porcina salga de la sierra de Collserola

El Govern ha doblado el número de efectivos desplegados en Collserola para evitar que el brote de peste porcina africana desborde a otros territorios. El dispositivo de agentes pasa de 500 a 1.000, con el fin de blindarse de cara al fin de semana, según ha explicado el conseller de Agricultura, Óscar Ordeig. En el radio de 20 kilómetros definido como perímetro distintos francotiradores se han instalado en torretas para ir abatiendo a jabalís con armas con silenciador.

La Generalitat extrema las precauciones para contener el foco de contagio y mandar una imagen de rigor de cara a los mercados extranjeros. "El país se juega mucho", tal como ha ido repitiendo durante los últimos días el conseller y si el brote no desborda, ahora mismo el impacto económico sería "asumible", según ha valorado.

Ordeig ha recibido con satisfacción la decisión de la Unión Europea de elevar hasta los 91 los municipios consideradors como infectados, ya que ello implica a más municipios, pero no a más granjas. El perímetro de damnificadas sigue siendo de 39, donde no se han registrado nuevos positivos. Los técnicos de Bruselas se han mostrado “muy sorprendidos de la cantidad de recursos públicos que estamos empleando”, según ha explicado el conseller.

El responsable de Agricultura considera que si los países extranjeros aceptan únicamente aislar esas 39 granjas de las exportaciones de marrano, el impacto económico sería "asumible". Un perímetro que ahora mismo algunos estados aceptan y otros no.

Por ejemplo, Japón ha vetado a toda Catalunya de la exportación de cerdo, lo que priva a las empresas catalanas de vender más de 300 millones de euros al año. No obstante, Corea del Sur, con quien se está negociando una reapertura comercial, parece dispuesta a aceptar ese marco, según ha afirmado Ordeig.

China, el primer exportador de cerdo de fuera de la Unión Europea y que mueve unos 400 millones anuales, ya ha aceptado comprar cerdo catalán pero no de la provinica de Barcelona. Hay negociaciones también abiertas con países como Chile, Malasia o Vietnam, según el Govern.

Campaña de promoción del cerdo

Desde el Govern pondrán en marcha la campaña publicitaria para promover el consumo de productos porcinos y evitar así que las ventas a nivel local puedan verse perjudicadas por esta crisis. “Comer cerdo no tiene riesgo para la persona”, ha insistido.