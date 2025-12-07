La industria porcina, en 5 gráficos: Cataluña sacrifica al año 22 millones de cerdos, casi un 50% más que hace 20 años

En Cataluña se sacrifican cada año el mismo número de cerdos que personas murieron durante la Primera Guerra Mundial, contando militares y civiles. La industria del marrano mueve cada año miles de millones de euros y la actual crisis sanitaria destada por un contagio de peste porcina africana (PPA) amenaza ese negocio, en el que unos pocos grupos empresariales lideran el gremio y que da empleo a más de 25.000 personas entre granjas, mataderos y la variada industria auxiliar.

Drones revoloteando continuamente la montaña de Collserola, unidades caninas olfateando por el sotobosque y francotiradores ubicados en torretas y disparando con silenciador para liquidar sin espantar. La Generalitat de Cataluña tiene desplegados un millar de efectivos, entre Mossos d'Esquadra, Agents Rurals, militares de la UME y unidades de apoyo venidas de distintos puntos de la geografía española. El objetivo número 1, según han ido repitiendo los distintos dirigentes del Govern involucrados en la gestión de la crisis sanitaria, es evitar que el virus salga de Collserola y llegue a alguna de las granjas donde cada año se crían millones de cerdos.

Cataluña es una tierra con tantos habitantes como puercos vivos. A lo largo de las 42 comarcas catalanas hay repartidas 5.305 granjas, que actualmente albergan unos ocho millones de tocinos, principalmente para el engorde, aunque también para la cría y cochinillos, según los últimos datos recopilados por el Departament de Agricultura. El cerdo es un animal prolífico a nivel reproductivo, con entre 10 y 12 lechones por camada, lo que le permite a la industria multiplicar el número de cochinos que sacrifica y vende cada año.

Según los datos también del Departament, el año pasado se sacrificaron en Cataluña un total de 22,4 millones de puercos. Representan casi la mitad de todos los puercos sacrificados en toda España. No en vano, Cataluña es la comunidad autónoma más intensiva en la cría y matanza de este animal. Y este es un negocio que ha ido engordando con el tiempo, hasta el punto que en las dos últimas décadas el número de chanchos catalanes sacrificados ha aumentado un 47%.

El cerdo es el rey indiscutible de las granjas catalanas y un producto eminentemente pensado para la exportación. Según datos del informe anual del cerdo, elaborado por Agricultura, cada catalán consume al año una media de 9,82 kilos de cerdo. Teniendo en cuenta que recientemente se han alcanzado la cota de los ocho millones de catalanes, cada año se consumen 78,5 millones de kilos de cerdo. Es decir, cada año se producen cerdos como para alimentar a 25 Cataluñas.

No en vano, el sector necesita mover mucho cochino para mutliplicar su negocio. Según los últimos datos recopilados por Agricultura, referentes al 2023, por cada cerdo engordado hasta los 105 kilos -un marrano común puede llegar a pesar entre 100 y 120 kilos-, el coste es de 150 euros y el beneficio por animal de 35 euros.

Alrededor del 80% de los marranos son para exportación, según datos de la oenegé Justicia Alimentaria. Un negocio, el de la venta al exterior, que mueve cada año unos 3.000 millones de euros, de los que 2.000 millones de euros se los comen en Europa y los otros 1.000 millones fuera de sus fronteras. Ahí es donde se cierne la principal amenaza de la peste porcina, ya que los protocolos de bioseguridad obligan a cerrar o limitar todo comercio con países más allá de la Unión Europea hasta que España recupere la etiqueta de país libre de virus, por más que todavía ningún cerdo se haya contagiado, solo jabalíes por el momento.

Quien más dinero se juega en esto son las grandes empresas del sector, que a su vez son las principales exportadoras. Cataluña no es un país de pequeñas granjas, sino que el mercado tiende a concentrarse en unos pocos jugadores. La capacidad media entre las granjas operativas es de 1.534 cerdos por finca y el 30% de los cerdos criados en Cataluña los engordan directamente cinco empresas (lo que no quita que estas empresas luego sumen más cerdos a sus existencias comprándoselos a otros criadores).

El campeón del sector es Vall Companys, con sede en Lleida pero negocio en toda España. Facturó el año pasado 4.163 millones de euros entre todas sus matrices. Para ponerlo en perspectiva, el volumen de negocio de este conglomerado de origen ilerdense es superior al de una aerolínea como Vueling o una multinacional textil como Mango.

Otros gigantes del gremio son BonÀrea (2.680 millones de euros facturados), Grup Cañigueral (1.508 millones), Olot Meats (753 millones) o Noel (664 millones), si bien grupos importantes de origen aragonés también tienen fuertes intereses comerciales y enclaves en Cataluña, como Costa Food Meats (2.300 millones) o Grupo Jorge (1.945 millones). No en vano, entre Cataluña y Aragón copan el 70% del mercado porcino español.