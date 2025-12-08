Baleares, destino de inversores: las 'golden visa' se disparan antes de su desaparición

Baleares tiene un poder de atracción indiscutible para tener una segunda residencia, teletrabajar desde cualquiera de sus islas o simplemente invertir con ganancia asegurada en materia inmobiliaria. Este territorio finito con su buen clima y todos sus atractivos no solo es un imán para los ciudadanos de la UE, con los alemanes a la cabeza como compradores de viviendas. Las golden visa, figura desaparecida desde abril pasado, se estaban disparando desde la pandemia, sobre todo tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. A falta de saber el coletazo que dejan esos últimos meses en visados de residencia a extracomunitarios por la compra de viviendas de más 500.000 de euros, en una década se han concedido 1.777 en el archipiélago; solo el año pasado fueron 676, y si se atiende a inversiones en general sube a 1.243 las autorizaciones concedidas en 2024.

Así se desprende del Observatorio Permanente de la Inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La ley 14/2013 del PP, de Apoyo a los emprendedores y su internacionalización, se aprobó cuando España estaba atravesando una crisis económica con agudas consecuencias sociales que también provocó una sangría entre los jóvenes empresarios. Entre otros objetivos, buscaba incentivar la movilidad internacional agilizando la concesión de visados y autorizaciones de residencia para atraer al país inversión y talento. Era una puerta abierta a inversores, emprendedores, trabajadores expatriados por movimientos intraempresariales, profesionales altamente cualificados e investigadores y sus familiares. Tras poco más de diez años en vigor la norma ha sido modificada con el Gobierno de Pedro Sánchez para eliminar las golden visa o visados de residencia por inversión a partir del 3 de abril de 2025, ya no se concederán para nuevas solicitudes. Esta acción se ha justificado principalmente por el impacto negativo en el acceso a la vivienda, si bien expertos del sector minimizan ese efecto.

Sobre su impacto en las islas, desde la Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional (Abini) se recuerda que la mayoría de los compradores extranjeros de viviendas son de la Unión Europea: la mitad alemanes y entre un 8 y un 9 % británicos, además de una mezcla de nacionalidades, de origen escandinavo, holandeses, franceses, italianos o polacos, señala su presidente, Daniel Arenas.

Más de treinta mil

En Baleares, como en el resto de España, es tras el estallido de la pandemia en 2020 cuando se empezaron a disparar los visados por inversiones inmobiliarias. Aquel año las ventas de viviendas entre extranjeros no cesaron, las visitas presenciales fueron sustituidas por las virtuales y así se siguieron cerrando ventas a golpe de pantalla. En las islas entre 2014 y 2024 se concedieron 1.777 golden visa. Y en el conjunto de España fueron 31.491. Aunque desde Abini se calificó el impacto de estas inversiones inmobiliarias en el mercado balear como "una gota en el mar", lo cierto es que el archipiélago ocupa el quinto puesto (con 676 autorizaciones) entre las provincias con más visados de residencia por la compra de viviendas en 2024, tras Barcelona (2.198), Málaga (1.724), Madrid (1.602) y Alicante (956). En Valencia se concedieron 381 autorizaciones.

Barcelona, Málaga, Madrid y Alicante son las cuatro provincias líderes en 'golden visa'

Baleares también destaca en la quinta plaza, con sus 1.777 autorizaciones, atendiendo a las golden visa concedidas en la década de 2014 a 2024. Barcelona es la provincia líder, con 9.855, y siguen Málaga (5.791), Madrid (5.707) y Alicante (3.440), que cierra el cuarto puesto. Valencia es la sexta, con 1.378 visados.

Las casi 31.500 autorizaciones de residencia concedidas a extracomunitarios en España por sus inversiones inmobiliarias puede ser que, efectivamente, apenas sean una gota de agua en Baleares ante la crisis de vivienda que padece la población y cuando la mayoría de las compras de viviendas por parte de extranjeros se corresponden con ciudadanos de la UE. Pero lo cierto es que el fenómeno de las golden visa se estaba disparando. La estadística del año pasado muestra cómo prácticamente se doblaron las cifras respecto a 2023 en las seis provincias que concentran la mayoría de las inversiones inmobiliarias, por lo que se podría estar ante un posible efecto llamada a sabiendas de que esta figura iba a desaparecer en un contexto en el que año con año crece el atractivo de residir, por lo menos largas temporadas, en España, como muestra su liderazgo como potencia turística. "Creo que el pico se verá con las cifras de 2025 en ese primer trimestre que han estado todavía en vigor", apunta el presidente de Abini.

Americanos, europeos y asiáticos

"A algunos clientes norteamericanos sí que les ha funcionado la golden visa para establecer su residencia en las islas, pero ha sido bastante residual", comenta Arenas. Pero si las autorizaciones se han ido incrementando desde 2021 ha sido por los británicos. La compra de viviendas por parte de esta nacionalidad "habían ido bajando en los últimos años". No obstante, el experto inmobiliario considera que estos visados "no han sido un factor decisivo". "Quien quiera venir a vivir encuentra el medio para hacerlo y los británicos seguirán viniendo".

Según el Observatorio Permanente de la Inmigración el año pasado en Baleares las autorizaciones concedidas por inversión a europeos de fuera de la UE, seguramente británicos la mayoría, fueron 544, con una variación anual del 80 %. La segunda región fue la de América del Norte, con 68 visados, y un crecimiento del 89 %. El tercer puesto lo ocupa Asia, con 38 autorizaciones y un alza del 123 %, y el cuarto, América Central y del Sur, con 20 visados.