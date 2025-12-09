Cataluña declara la emergencia por la peste porcina africana

La gestión del brote de peste porcina africana (PPA), una enfermedad que afecta solamente a animales, pero que es altamente contagiosa entre el ganado, ha llevado a la Generalitat a declarar la emergencia en Cataluña, para asegurarse de que el foco, actualmente localizado en Collserola, "seguirá encapsulado en la zona que ya ha sido perimetrada y que no se dispersará fuera de ese territorio de 20 kilómetros", ha indicado la consellera portavoz del Govern, Sílvia Paneque. La medida es una de las varias que se han incluido en el plan de ayudas que este martes ha aprobado el Consell Executiiu y que, poco después, ha sido presentado a representantes del sector porcino catalán.

De entrada, ha detallado el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, se ha contemplado una partida de 20 millones de euros y la concesión de créditos a través del Institut català de Finances (ICF). El presupuesto inicial del plan es de 10 millones, ampliables a otros 10 millones más, "para estar al lado de las granjas, de las empresas y de todos los sectores de la cadena porcina en Cataluña", ha subrayado Ordeig. Con todo, el conseller ha querido precisar que "es pronto para conocer el alcance de las pérdidas, se necesita más tiempo para evaluar el impacto, no solo en granjas, sino también en restaurantes o empresas de ocio" situadas en la zona cero del brote.

Paralelamente, ha agregado por su parte la consellera Paneque, "se amplía una línea de crédito ya creada con motivo de la dana, que en ese momento estaba prevista para inclemencias climáticas, pero que ahora se amplía a la PPA, destinada a empresas que puedan sufrir restricciones, bajadas de producción o costes añadidos derivados de esta crisis". El plan prevé, asimismo, programas específicos, a través de la empresa pública Prodeca, para ayudar a las empresas exportadoras a mantener su actividad y asesorarles en la búsqueda de nuevos mercados, llegado el caso.

Restricciones hasta el 14 de diciembre

Hasta el momento, los agentes rurales y los efectivos desplegados en la zona (hasta un millar de personas) han rastreado ya una superficie de 11.000 hectáreas, sin que la cifra de jabalís muertos por culpa de la PPA haya aumentado de los 13 ejemplares de hace unos días. "La mitad de ese territorio se ha revisado a pie, en un 30% del área se ha trabajado con drones y, en el 20% restante, han estado perros adiestrados", ha detallado el titular de Agricultura. Las actuales restricciones, ha agregado Ordeig, se mantendrán hasta el próximo 14 de diciembre, de manera que el operativo de raestreo pueda acabar de chequear el perímetro situado entre los 6 y los 10 kilómetros de distancia respecto al foco originial.