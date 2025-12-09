Datos del INE
El coste por hora trabajada sube un 2,1% en el tercer trimestre
El coste salarial creció un 2% en tasa anual y los otros costes aumentaron un 2,5%
EFE
El coste laboral por hora trabajada aumentó un 2,1 % en el tercer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior.
Según el índice de coste laboral armonizado (ICLA) publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el coste salarial creció un 2 % en tasa anual y los otros costes aumentaron un 2,5 %.
Y ajustado de efectos estacionales y de calendario, el incremento del coste laboral por hora fue del 2,4 %.
En esa serie ajustada, el coste salarial creció un 2,3 % y los otros costes aumentaron un 2,6 %.
Por actividades, las tasas anuales más elevadas del trimestre, también eliminados los efectos estacionales y de calendario, fueron para actividades administrativas y servicios auxiliares, con una subida del 6,1 %; actividades profesionales, científicas y técnicas con un incremento del 5,8 % y trasporte y almacenamiento, con un repunte del 5,7 %.
También subió de forma considerable en construcción, con una subida del 5,5 %, o información y comunicación, con un 4,7 %.
En la hostelería, el incremento fue del 2,2 %, por debajo de la media.
Y frente a estas actividades, el coste laboral registró descensos en administración pública y defensa; seguridad social obligatoria (1,5 %), en actividades sanitarias y de servicios sociales (1 %) y actividades financieras y de seguros (0,2 %).
En cuanto a la evolución trimestral, el INE señala que la variación del ICLA entre el tercer y el segundo trimestre de 2025 fue del 3,4 % debido, fundamentalmente, al menor número de horas trabajadas por el periodo vacacional en el tercer trimestre respecto al segundo.
Ajustando los efectos estacionales y de calendario, el incremento se queda en el 0,4 % con una subida del coste salarial del 0,4 % y del 0,3 % para los otros costes.
- El Ayuntamiento de Málaga demuele las cuadras de caballos de Teatinos tras 25 años de denuncias vecinales
- Un joven de 35 años fallece en Torremolinos tras ser detenido por robo en una tienda
- El parque más singular de Málaga: con un lago, un géiser y un zoo de animales exóticos
- Málaga es una de las capitales españolas con más 'amplio desfase' entre el precio ofertado de la vivienda y el que demanda el comprador
- Los médicos de Málaga se preparan para cuatro días de huelga: estas son sus principales reivindicaciones
- Alerta sanitaria por la bacteria Pseudomonas aeruginosa en agua mineral Fuente Madre distribuida en Andalucía
- Horario y dónde ver gratis por TV el Filou Oostende-Unicaja de la BCL
- Nueva Comisaría de Ronda: poco espacio para el DNI pero ‘pisazo’ para el jefe