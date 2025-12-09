La vigencia, 47 años después, del Pacto de Antequera en la historia de Andalucía

Antequera está en el corazón de Andalucía y también de la historia de su autonomía, desde que el 4 de diciembre de 1978 se firmara en este ayuntamiento el pacto que lleva el nombre de la ciudad y que marcó el futuro de esta tierra.

El Salón de los Reyes acogió la firma, por representantes de 11 partidos políticos, del Pacto de Antequera que dio lugar a la autonomía, pero también 20 años después, el 4 de diciembre de 1998, se celebró en el mismo sitio un Consejo de Gobierno de la Junta andaluza presidido por Manuel Chaves para celebrar la efemérides.

Firmaron el manifiesto Plácido Fernández Viagas, por la Junta de Andalucía; José Rodríguez de la Borbolla y Camoyán (Federación Socialista de Andalucía-Partido Socialista Obrero Español); José Javier Rodríguez Alcaide (Unión de Centro Democrático); Fernando Soto (Partido Comunista de España); Miguel Sánchez Cañete (Alianza Popular); Alejandro Rojas Marcos (Partido Socialista de Andalucía); Isidoro Moreno Navarro (Partido del Trabajo de Andalucía); Manuel López Portillo (Democracia Cristiana Andaluza); Fernando Giménez Girón (Izquierda Democrática); Pedro Ruiz-Berdejo Gutiérrez (Reforma Social Andaluza); Juan Ceada Infante (Organización Revolucionaria de los Trabajadores), y José Lorca Navarrete (Acción Ciudadana Liberal).

El Pacto de Antequera es considerado por la historiografía contemporánea como la piedra angular del proceso autonómico andaluz. Pese a las numerosas propuestas impulsadas por la Junta preautonómica, lo cierto es que el proceso por el autogobierno había quedado paralizado temporalmente debido a las diferencias existentes entre el Gobierno central, formado por UCD, y los acuerdos procedentes de la Asamblea de Parlamentarios Andaluces. Es precisamente el intento de superar esta situación de ralentización o parálisis momentánea lo que explica la génesis de este acuerdo histórico rubricado la tarde del 4 de diciembre de 1978, horas después de que el Pleno de la Junta, reunido en la ciudad de Antequera, acordase también la institución del 4 de diciembre como Día de Andalucía y designase la verde y blanca como bandera oficial.

En su artículo primero, el pacto declara: «Los partidos políticos abajo firmantes se comprometen a impulsar y desarrollar los esfuerzos unitarios encaminados a conseguir para Andalucía, dentro del plazo más breve posible, la autonomía más eficaz en el marco de la Constitución».

