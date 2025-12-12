La desconocida huella empresarial de Isak Andic, más allá de Mango

Poco debe quedar por desgranar de la historia de Mango y de cómo Isak Andic la convirtió en un gigante (para lo que es el tejido español) que esté año rondará los 3.500 millones de euros de facturación. El empresario, fallecido ahora hace un año siendo la persona más rica de Catalunya, la creó desde cero tras un tiempo vendiendo ropa en un mercadillo de Barcelona. Es, precisamente por eso, la empresa que se le asocia, pero no la única que ha ayudado a construir.

“Le interesaba mucho el tema del emprendimiento local, quería apoyar a emprendedores tecnológicos de Barcelona”, explica Oscar Pierre, cofundador de Glovo. Prueba de ello es que el dueño de Mango se vinculara estrechamente al fondo de inversión que lanzaron los fundadores de esta plataforma de entrega a domicilio hace unos años, Yellow. “Durante varios meses tuvimos la idea de hacerlo juntos”, desvela Pierre, que confiesa haber tenido “bastante relación con él”, sobre todo en esa época.

La alianza no cuajó, pero sí hizo que se empezara a construir un puente entre Mango y Glovo que se materializó en varias visitas del empresario de moda a las oficinas de la tecnológica o en que Pierre diera una charla al equipo ejecutivo de Mango.

“Fue, posiblemente, la persona del mundo de los negocios con la que más conectamos y quien nos dio los mejores consejos, no solo en el aspecto profesional, sino de la vida en sí misma”, confirman, también, Bruno Casanovas y Álex Benlloch, cofundadores del fenómeno Nude Project. Esta marca nativa digital surgió poco antes de la pandemia de la mano de estos entonces jovencísimos emprendedores (tenían 19 años) y hoy cuenta con tiendas en Ámsterdam, Barcelona, Bilbao, Ibiza, Lisboa, Madrid, Milán, Valencia…

Esto bien podría haberlos convertido en un competidor al que vigilar suspicazmente, en cambio, se sentó con ellos a comer y les ayudó a ganar “confianza” –cuentan ellos mismos– en un momento que todo parecía brillante de puertas para fuera, pero en el que, en realidad, estaban llenos de dudas de si podían sostener semejante máquina.

El papel de Endeavor

También se sentó con Hoff, empresa de calzado que aún no ha cumplido su primera década de vida pero que facturaba el año pasado 55 millones de euros y que cuenta ya con una treintena de tiendas en Barcelona, Bilbao, Granada, Madrid, Málaga, Oviedo, Palma, San Sebastián, Sevilla, Valencia, Valladolid, y Bélgica, Londres, París, Portugal o algunos países de Latinoamérica. A Fran Marchena, su cofundador y consejero delegado, le conoció a través de Endeavor, una comunidad global de emprendedores de éxito pensada para darse apoyo unos a otros en el escalado de sus negocios.

El fundador de Mango se incorporó hará ahora aproximadamente dos años al patronato de esta red, donde mentorizó a algunos de sus integrantes. A modo de referencia, en España, forman parte de esta comunidad los fundadores de ‘startups’ como Cabify, Covermanager, Ecoalf, Exoticca, Factorial, Fever, Glovo, Honest Greens, Impress, Jobandtalent, Kave Home, Mitiga Solutions, Mundimoto, Qida, Red Points, Submer o Wallbox, entre otros.

Incubadora de 'startups'

“Isak Andic siempre creyó firmemente que los empresarios desempeñan un papel clave como motor de la sociedad y el desarrollo, por ello, nunca dejó de colaborar en iniciativas que promovieran el impulso emprendedor”, explican fuentes de Mango, en relación con su rol dentro de Endeavor, red a la que se sumó “motivado por su deseo de poner a disposición su experiencia y visión para apoyar a nuevos empresarios”.

De hecho, Mango había constituido meses antes su propia aceleradora de ‘startups’ junto a la escuela de negocios IESE. Este vehículo ha invertido en proyectos como Recovo, Payflow, La Más Mona, Union Avatars, Ziknes, Flipflow o Hoop Carpool, todas ellas, operaciones cerradas mientras Andic vivía. “Para él, el éxito tenía sentido únicamente si servía para transformar la vida de quienes más lo necesitaban, y ese principio guiaba tantos sus acciones personales como las desarrolladas a través de Mango”, concluyen desde la cadena de moda.

"Era una persona súper pasional, emocional, directa, sencilla...", confirman Casanovas y Benlloch, de Nude Project. "Fue surrealista que en esa única vez que le conocimos casi nos generó un sentimiento paternal", rememoran. "Siempre me encantó de él que, pese al imperio que tenía, era una persona de carácter muy humilde y que escuchaba mucho", coincide Pierre, quien enfatiza esa "capacidad de escuchar" y sus "ganas de aprender de otros" a pesar de estar "en una posición en la que tal vez otros sentirían que ya no tienen nada que aprender". "Él transmitía todo lo contrario", zanja.