Prensa Ibérica ha celebrado en Badajoz el foro Impulsa, un encuentro concebido para situar al Suroeste Ibérico en el centro del debate estratégico peninsular. El evento ha reunido a instituciones, empresas y expertos de España y Portugal para analizar los retos y oportunidades de un territorio que, pese a su dimensión y potencial, sigue reclamando mayor protagonismo en los grandes ejes de desarrollo europeo.
'Impulsa' pone el foco en un espacio que suma más de siete millones de habitantes si se consideran ambos lados de la frontera. Un área que cuenta con recursos energéticos, capacidad agroalimentaria, patrimonio cultural y posición geoestratégica, pero que arrastra déficits históricos en infraestructuras, conectividad y visibilidad.
CRÓNICA | El Suroeste se erige como bloque estratégico: "Estamos aquí para reivindicar el AVE que una España y Portugal"
La apertura institucional de este Foro, que busca dar al Suroeste ibérico el lugar que le corresponde, ha contado con la intervención del presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll; el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; y el consejero de Economía de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría.
"Con este encuentro pretendemos instalar en la agenda pública la idea de que el impulso del Suroeste no es solo una necesidad regional sino también una oportunidad estratégica para España y una prioridad nacional para el equilibrio y la justicia territorial", ha afirmado Moll.
Ignacio Gragera: "El eje Madrid-Lisboa debe convertirse en una prioridad en las agendas de los gobiernos español y portugués"
El alcalde de Badajoz defendió, en el Foro Impulsa, el papel estratégico de Badajoz y del conjunto del territorio transfronterizo como eje de conexión entre España y Portugal, y reclamó mayor protagonismo para esta zona en los grandes corredores de desarrollo europeos. Gragera subrayó la importancia del encuentro como espacio para analizar “el presente de este territorio, el futuro que queremos para él, sus retos, sus oportunidades y, sobre todo, sus fortalezas”.
Guillermo Santamaría: "No podemos consentir que el AVE Madrid-Badajoz se vaya más allá de 2030"
"Extremadura está creciendo a un ritmo más alto que la eurozona. El PIB per capita va a seguir creciendo por encima de la media nacional gracias al trabajo de empresarios y emprendedores, todo ello rebajando impuestos y la deuda de la región”, ha afirmado el consejero de Economía de la Junta de Extremadura durante su intervención en el Foro. Santamaría ha destacado que se han creado más de 1.100 empresas en lo que va de año, así como unos 800 autónomos, de los que el 80% son mujeres. "El consumo de los hogares se ha reactivado gracias al crecimiento de los salarios, la comunidad en la que más lo ha hecho", ha destacado.
Sara Hernández del Olmo: "El Gobierno ha invertido 1.780 millones en Extremadura en trenes y carreteras"
La secretaria general de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes ha asegurado que el esfuerzo presupuestario del Gobierno se ha duplicado en los últimos años en la región. "Si comparamos las cifras de inversión de 2024 con las de 2017 encontramos que ha pasado de 143 a 311 millones de euros. Se han más que duplicado los recursos en siete años", ha afirmado.
Diálogos y ponencias
Mesas redondas
