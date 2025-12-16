Ignacio Gragera: "Badajoz debe jugar un papel clave en el eje Lisboa-Madrid"

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, defendió este martes en el Foro Impulsa, promovido por Prensa Ibérica, el papel estratégico de Badajoz y del conjunto del territorio transfronterizo como eje de conexión entre España y Portugal, y reclamó mayor protagonismo para esta zona en los grandes corredores de desarrollo europeos.

En su intervención de bienvenida, Gragera subrayó la importancia del encuentro como espacio para analizar “el presente de este territorio, el futuro que queremos para él, sus retos, sus oportunidades y, sobre todo, sus fortalezas”.

El alcalde destacó la vocación ibérica de Badajoz, una ciudad que —dijo— “mira a un lado y a otro de la frontera” y aspira a ser “puerta de entrada o de salida de España hacia Portugal y de Portugal hacia España”. En este sentido, valoró que el Foro Impulsa se celebre en la capital pacense por su papel como nexo natural entre ambos países.

"Capilaridad de la frontera"

Entre las fortalezas del territorio, Gragera señaló la capilaridad de la frontera, la tradición de colaboración y los lazos históricos, sociales y económicos que unen a ambos lados. Una base que, a su juicio, permite avanzar hacia una visión compartida del desarrollo del espacio ibérico.

Uno de los ejes centrales de su discurso fue la necesidad de impulsar decididamente el corredor Lisboa-Madrid, que, según recordó, debe convertirse en una prioridad para los gobiernos español y portugués. “Así lo marcan las directrices de la Unión Europea y la nueva red europea de transportes, que fija 2030 como fecha para que ambas capitales estén conectadas”, señaló, calificando de “anomalía” que aún no exista esa conexión, aunque reconoció que ya se están dando pasos para revertir la situación.

Gragera insistió en que este territorio compartido —más allá de límites administrativos como Badajoz, Extremadura o el Alentejo— debe ser protagonista del crecimiento que generan las áreas metropolitanas de Lisboa y Madrid, cuyo desarrollo “ya trasciende sus propios límites territoriales”.

En este contexto, puso en valor la capacidad empresarial existente a ambos lados de la frontera para liderar grandes proyectos de inversión que contribuyan a cohesionar el territorio y generar un entorno favorable tanto para la inversión como para la colaboración económica.

El alcalde cerró su intervención apelando al compromiso institucional, citando el respaldo de los alcaldes de Madrid y Lisboa, de los gobiernos autonómicos y expresando su deseo de que también los gobiernos de España y Portugal refuercen su implicación ante “los grandes retos y grandes objetivos” que afronta este espacio ibérico compartido.