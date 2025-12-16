Isdin anuncia el adiós de Marian Puig a la presidencia de la compañía

Lo que era un rumor a voces en los despachos de poder de las empresas catalanas se ha hecho oficial este martes: Marian Puig ha abandonado la presidencia de Isdin, en un cargo que ocupaba desde 2015. Tal y como ha avanzado EL PERIÓDICO, el directivo, miembro de la familia Puig, llevaba un tiempo abandonando los distintos cargos que ocupaba para dedicarse a la gestión de su patrimonio. Distintas fuentes habían asegurado que este paulatino adiós (el directivo dejó el patronato de Esade y de la fundación IQS Empresas) afectaba también a Isdin, extremo que la compañía no quiso confirmar a este medio pero que ha admitido finalmente este martes en un comunicado.

Fuentes empresariales explican que desde la semana pasada Marian Puig reconocía en privado que había abandonado Isdin y este mismo martes lo ha anunciado a los directivos de la empresa. Los empleados de la compañía lo han sabido en el auditorio de Isdin, en una reunión que se ha celebrado esta misma tarde.

Isdin ha anunciado que abrirá ahora "una transición ordenada" para nombrar a un nuevo presidente; Marian Puig pasará a ostentar el cargo de presidente de honor, mientras que el peso de la empresa seguirá recayendo en Juan Naya, consejero delegado de la compañía desde 2016.

La empresa ha querido agradecer su rol a Puig, que entró en la empresa en 2002 y que llevaba una década como presidente: "En estos casi 25 años, Marian ha construido un proyecto empresarial de éxito, cuyo legado va mucho más allá de lo que son las cifras económicas. Ha creado una organización basada en el talento, el compromiso y donde los valores de la empresa familiar impregnan toda la cultura corporativa, lo que hace de Isdin un lugar único”, ha manifestado Naya.

Isdin es una empresa en que el accionariado se reparte a medias entre las familias Puig y Esteve, de laboratorios Esteve, y los presidentes también se han alternado: a Marian Puig le precedió Antoni Esteve en ese puesto. La compañía de productos dermatológicos tuvo unas ventas en 2024 de 642 millones (un 13% más interanual) y unos beneficios de 66 millones (un 32% más), opera en una cuarentena de mercados y suma 900 empleados a escala mundial. Las previsiones para este año son buenas, y la compañía espera seguir creciendo a doble dígito. En total, Isdin opera en 65 países, de los cuales tiene filial en 14, y ocupa a 1.700 empleados en todo el mundo.

Marian Puig decidió bajar el ritmo profesional en 2024, justo el año en que la perfumera Puig salió a bolsa. Lo hizo a un precio de 24,50 euros y 20 meses después la acción está en 15. Esta abrupta caída ha supuesto un golpe para los inversores que acudieron a comprar acciones, tanto minoritarios como institucionales -La Caixa entre ellos- e incluso para los altos directivos de Puig, a los que la compañía rescató recomprándoles sus acciones. En el entorno de los Puig la caída en bolsa ha generado mucho malestar, pues la familia animó a amigos y conocidos a acudir a la salida a bolsa y quienes les dieron confianza se han visto perjudicados. El malestar interno en una familia poco acostumbrada a las dificultades empresariales propició incluso que se cuestionara la figura de Marc Puig, a quien se considera artífice del éxito de una compañía cuya presidencia asumió en 2007 en un momento de dificultades del grupo perfumero.

Las pérdidas que propició la salida a bolsa enriquecieron a la familia Puig, ya que sus accionistas, 13 de los 14 primos de la tercera generación, lograron vender parte de su participación a un precio muy alto y obtuvieron así la liquidez que buscaban tras años de acumular patrimonio. Las cuentas de Puig SL, el hólding de la familia, reflejaron un beneficio de 1.177 millones de euros. Además, la compañía perfumera pagó 186 millones a los accionistas como dividendo a cuenta de la prima de emisión.