Ismael Clemente (Merlin Properties): "Invertiremos 2.000 millones en centros de datos en Extremadura de forma inmediata"

Merlin Properties invertirá entre 10.000 y 11.000 millones de euros en los próximos años en Extremadura. Así lo ha desvelado Ismael Clemente, consejero delegado de la inmobiliaria del Ibex-35, durante el Foro Impulsa, organizado por Prensa Ibérica, donde ha apuntado que de forma inmediata espera desplegar 2.000 millones en la construcción de dos grandes centros de datos (o data center en el argot especializado) en la localidad de Navalmoral de la Mata de 100 megavatios (MW) cada uno. "El suelo está ya urbanizado, cuenta con calificación industrial, el proyecto técnico completado y hemos solicitado las licencias de construcción al ayuntamiento. Su puesta en marcha es inmediata, que supondrá en una primera fase una inversión de 2.000 millones de euros, con el foco puesto que esté terminado y operando en 2028", señaló el directivo de la principal socimi cotizada por capitalización bursátil.

El 'megaproyecto' de centros de datos de Merlin Properties en Extremadura no se circunscribe únicamente a un activo en Navalmoral de la Mata, sino un segundo inmueble en la localidad de Valdecaballeros. Sobre este, Clemente rebajó las expectativas: "Vendrá más tarde, ya que hay que traer la fibra óptica, algo que es cuestión solo de dinero. Sin embargo, también hay que adecuar las infraestructuras, entre ellas las carreteras, y eso no lo podemos llevar a cabo los inversores privados". En total, teniendo en cuenta este desarrollo, Merlin invertirá entre 10.000 y 11.000 millones de euros en la región, cifra a la altura de sus activos bajo gestión, 12.000 millones.

El primer espada de la socimi ha reclamado que las regiones consumidoras de energía compenses a las que la producen. "El sistema eléctrico tendrá que ir hacia ello. Trasportar un electrón desde Badajoz hasta Barcelona genera pérdidas significativas provocadas por las ineficiencias en el sistema de transmisión. Un sistema en el que la generación eléctrica está en regiones pobres y el consumo en las ricas debería incluir compensaciones. Parece que es una burrada, pero se acabará haciendo", desarrollo.

Futuro del sector inmobiliario ligado a la economía

Sobre qué ocurrirá en el sector inmobiliario en 2026, Clemente apuntó que será un ejercicio "continuista", en el que no se espera "ninguna hecatombe". Sin embargo, sí alertó de potenciales nubarrones macroeconómicos si la Unión Europea comienza a exigir a los países miembros mayores políticas de austeridad, principalmente porque cree que el crecimiento económico de España se sustenta en la contracción de deuda: "Las cosas van mediamente bien, pero no es para tirar cohetes: el PIB crece entre un 2,7% y un 2,8% mientras incurrimos en un déficit público por encima del 3%. No es un gran negocio, porque no genera un factor multiplicador: es como ir al banco, pedir 5.000 euros y a final de año tener 3.500 euros. No es una forma sana de hacer crecer la economía".

A pesar de todo, el consejero delegado de Merlin reconoció la gran correlación que existe entre la economía y los activos inmobiliarios tradicionales. "Si no crecemos, la gente no compra en los centros comerciales; si sube el paro, las oficinas empiezan a sufrir desocupación y caen las rentas, y, si el consumo de las familias cae, la logística se resiente, porque está principalmente sustentada en el comercio", añadió el directivo. En cambio, Clemente cree los centros de datos son más resilientes a los ciclos económicos, porque "no existe capacidad instalada". "Es un fenómeno similar al que ocurrió en la logística en los años 2000, cuando no existían naves de gran capacidad y hubo que construirlas todas, o en los centros comerciales, que todos se han levantado desde 1978 hasta la actualidad", concluyó.

PREGUNTA. Si Extremadura fuese una empresa, ¿compraría acciones? ISMAEL CLEMENTE. Ahora mismo, sí, me gusta. Auguro buen futuro.

Preguntado por Marti Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica, sobre sus exigencias al nuevo Ejecutivo autonómica que saldrá de las elecciones que se celebrarán en Extremadura el próximo domingo 21 de diciembre, Ismael Clemente respondió: "Me gustaría ver colaboración entre los dos grandes partidos y que se trabaje a favor de la región, salga un color u otro. A pesar del clima nacional, Extremadura ha sido un remanso de paz. La administración de Guillermo Fernández Vara era seria y hacía las cosas bien. La actual de María Guardiola lo mismo, con un punto de querer acelerar y atraer proyectos". El directivo de Merlin ironizó que si Extremadura fuese una empresa sería "muy pequeña", 26.000 millones de PIB y una población de un millón de habitantes, pero que si pudiese comprar acciones lo haría.