Madrid, Lisboa y Badajoz reclaman en el Foro Impulsa una conexión ferroviaria "digna" para vertebrar el suroeste

Antes del descanso para el almuerzo ha tenido lugar uno de los actos destacados en la jornada del Foro Impulsa para el desarrollo del suroeste ibérico organizado por Prensa Ibérica. En la mesa redonda ‘Alcaldes por el suroeste’ participaron los regidores de tres ciudades clave para la vertebración del territorio en el suroeste peninsular. Se trataron de los de alcaldes de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de Badajoz, Ignacio Gragera, y de Lisboa, Carlos Moedas.

Una situación con mucha simbología, puesto que tienen en común la puesta en marcha definitiva de la alta velocidad entre las dos capitales de la Península Ibérica, y su importante paso por la capital pacense.

Comenzó el regidor lisboeta definiendo las fortalezas del Suroeste ibérico: "Nací cerca de aquí, en el Alentejo. De pequeño, teníamos mejor comunicación con España que con Portugal. Toda esta zona tiene mucho potencial, y es muy importante para todos. Somos la única capital europea que no está conectada con otras ciudades. Tenemos que ser más reivindicativos porque es esencial para todos, principalmente para la creación de empleo. Lograr esa conexión es esencial", ha señalado. Moedas ha recordado que el PIB de Madrid es similar al de todo el país portugués, de ahí la importancia de crear una conexión. "Vemos mucho atraso en los gobiernos. Ambos se echan la culpa mutuamente, pero nosotros somos los más perjudicados. Si nosotros no llegamos a Madrid por ferrocarril a través de Extremadura, no lograremos crecer", ha incidido.

El alcalde madrileño ha agradecido a Prensa Ibérica su presencia en este foro y ha abordado el asunto del compromiso de los distintos gobiernos con la alta velocidad. "Nuestras ciudades son las que van a marcar el futuro de los vecinos y debemos visibilizar ese compromiso. No nos corresponde por competencias, pero sí la cercanía con los residentes. No tenemos una conexión ferroviaria con la capital europea más cercana, Lisboa, y eso nos perjudica a los dos", ha incidido Almeida.

"Si pensamos en Madrid y en las poblaciones grandes a 400 kilómetros de distancia de Madrid, todas tienen buena conexión ferroviaria con la capital menos Badajoz. Se trata de saldar una deuda histórica, pero es que también significaría conectarlos con Valencia. Uniría el Mediterráneo con el Atlántico, y permitirá a Badajoz tener un gran futuro, fijar población y crear actividad económica. Para eso estamos aquí, para exigir esas reivindicaciones", ha dicho Almeida.

Importancia

Ignacio Gragera ha subrayado la importancia de este foro para dar impulso a la mejora de las infraestructuras que conecten a dos grandes ciudades europeas. Se ha firmado hace apenas semanas una decisión de implementación por parte de los dos gobiernos que pone fecha a la conexión Lisboa-Madrid. La parte española estaría lista en 2030 y la lusa en 2034. "Existe ese compromiso. Pero ahora toca aterrizar los objetivos. Necesitamos definir el trazado por Toledo, y luego la conexión internacional. Lo que se prometió es tener una estación internacional en Badajoz con amplitud, capacidad y modernidad para concentrar la población en el territorio en Extremadura y el Alentejo. Deben hacerlo los gobiernos y en las próximas cumbres se tiene que seguir trabajando. Necesitamos una conexión digna para acompañar el interés que hemos despertado por nuestras condiciones a los inversores", ha concluido el regidor pacense.

A los tres alcaldes les une una gran relación, y así lo han demostrado durante toda la actividad.

La intención pasa por unir las dos capitales de provincia en cinco horas en 2030 y en tres en 2034. Todo esto según los plazos que se manejan. Sobre la estación internacional, Moedas ha señalado que "no podemos pensar en la pequeña política". "Estar a un lado o al otro de la frontera no significa mucho porque hay gente española que va a Portugal a diario y viceversa. Tiene que haber una gran estación definida técnicamente. Lo importante es que siempre que haya alta velocidad, existe cohesión y vertebración del territorio. Y para ciudades como Madrid y Lisboa, solo podemos incrementar nuestra dimensión de empleo si hay vertebración del territorio. Es muy importante para Évora, para Badajoz y para todos. Lo que pido a los poderes nacionales es avanzar, y a los alcaldes les solicito no poner problemas. Que esté listo en 2034 es demasiado tiempo de espera. Necesitamos acelerar. Veo al ministro luso ilusionado, y me ha dicho antes de venir que nosotros vamos a hacerlo. Tenemos el reto de crear un nuevo aeropuerto fuera de la ciudad, pero también debemos ser más ambiciosos", ha subrayado el regidor de Lisboa.

Martínez-Almeida, sobre las fechas que se están barajando, ha señalado que "los gobiernos nacionales deberían tomar nota de los locales”. “Cuando uno está tan cerca del ciudadano como nosotros, sabemos que no se puede tardar tanto. Tienen que ver la agilidad con la que tomamos decisiones y las sacamos adelante. Y en segundo lugar, no podemos hablar de adelanto cuando es un atraso. Ya vamos tarde. Lo que hay que hacer en la medida de lo posible es acelerar los trámites", ha incidido.

Sobre las fechas que se trabajan, Gragera ha señalado que son consecuencia "de no haber tomado decisiones antes". También ha precisado la falta de presión a los políticos y de la prioridad que se ha dado a otros territorios. "Tiene que cambiar. En Portugal y España se ha avanzado mucho en los últimos años. Ya solo queda esto. Hay que poner todos los recursos disponibles sobre la mesa. Que estemos casi en 2026 sin conexión ferroviaria es una cuestión que clama al cielo, una injusticia histórica y un error estratégico de ambos países que tiene que ser corregido cuanto antes. Estamos en posición de crear un gran ‘hub’ de conexión ibérica que pueda ser la puerta de entrada a Europa. Tienen que poner todo lo que está en su mano para sacarlo adelante", ha relatado.

Nuevo aeropuerto de Lisboa

Sobre la creación del nuevo aeropuerto de Lisboa, Almeida ha señalado que Badajoz se va a posicionar a una hora y media de dos grandes aeródromos internacionales, con conexiones a prácticamente todo el mundo. "Eso, cuando se tienen que tomar decisiones de inversión, es lo primero que se ve. La conectividad de Badajoz con ambas ciudades va a ser una de las primeras cuestiones que se va a caer cuando una empresa se quiera instalar aquí", ha dicho.

Vivienda

En materia de vivienda, se ha hablado de delegar la gestión del suelo en manos de empresas privadas. "Madrid ha crecido mucho, pero prácticamente no ha habido nuevas casas. Si no somos capaces de ofrecer un piso, no va a venir nadie a vivir. Tenemos que saber mantener la cohesión social. Nosotros entendemos que esto se soluciona desde el aumento de la oferta y desde la capacidad de gestionar el suelo público. En Madrid tenemos espacio para construir hasta 55.000 viviendas", ha dicho Almeida. En Lisboa, todo lo contrario: no tienen espacio para construir. "Tenemos que compensar el aumento del coste de la vivienda con la retirada de la ideología. Hay que hacer de todo. En nuestra ciudad, el 12% de la población vive en casas del ayuntamiento. Necesitamos más oferta privada, más jóvenes en el centro de la ciudad e incentivar la construcción. He invertido mucho en vivienda de alquiler social con fondos europeos, hasta 3.000 pisos en los últimos años", ha relatado Moedas.

Sobre esta retirada de la ideología en la vivienda, en España ha señalado Gragera que debería poder apartarse todo debate sosegado sobre vivienda: "Si uno defiende la construcción es al 100%. Hay puntos intermedios, como la cesión del parque público. Los mecanismos deben ser más ágiles, hay que reducir plazos", ha concluido Gragera.

La mesa redonda ha concluido con los mensajes finales. "Trabajando juntos los dos países podemos sacar adelante lo que queramos. Estamos conectados. Y tenemos que aprovecharlo a través de las infraestructuras y economía", ha finalizado Moedas.

"Dado que Madrid no tiene playa, utilizaremos el AVE para ir a Lisboa a bañarnos en el Atlántico", ha dicho entre risas Almeida. Y Gragera ha concluido diciendo que "un mercado de 60 millones de personas pinta más en Europa que dos separados. Las dos grandes capitales tienen que ser las locomotoras de este recorrido".