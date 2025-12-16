Miguel Ángel Leal (CEO Grupo CL Industrial): "Como proyecto común que es Europa, somos muy lentos"

El grupo Cristian Lay, tal y como ha recordado Miguel Ángel Leal, CEO de su división industrial, comenzó fabricando bisutería por catálogo. Sin embargo, desde aquel momento, la diversificación y ampliación de esta compañía del sector siderometalúrgico ha sido meteórica. En un diálogo con el Director de Información Económica de Prensa Ibérica, Martí Saballs, en el marco del 'Foro Impulsa Extremadura', organizado por Prensa Ibérica, Leal ha reflexionado sobre el camino seguido por la compañía fundada en 1981.

"En los casi 50 años que llevamos, empezamos por la fase 1.0, que consistió fundamentalmente en la actividad por catálogo, mientras que la 2.0 se centró en la energía, la química y el acero. En la 3.0, donde nos encontramos ahora, estamos elaborando planes estratégicos hasta 2030. Queremos seguir creciendo y apostando por el futuro de donde vivimos", ha declarado Leal, cuya compañía genera cerca de 1.500 empleos en Extremadura.

Sin embargo, su área de influencia se extiende mucho más. País Vasco, Cataluña o la Comunidad de Madrid son solo algunos de los territorios en los que tienen presencia, aunque, como confesó el directivo, su reto es otro. "Aún queda salir al extranjero y fabricar fuera, porque a pesar de que casi el 30% de nuestra facturación viene del extranjero, queremos dar el salto a ser internacionales de verdad", ha sostenido, indicando que la incertidumbre geopolítica que afecta actualmente al mundo, y a la industria del acero en gran medida, dificulta pensar en territorios concretos.

