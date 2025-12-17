La concesión de hipotecas marca récord en octubre y apunta a su mejor año desde 2010

La concesión de hipotecas vinculadas a la compra de una vivienda marcó en octubre su cifra más alta desde septiembre de 2010, con 52.198 préstamos. En lo que va de año, las diferentes entidades financieras han ortogado un total de 419.913 créditos, números no alcanzados en los últimos quince años, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El 'boom' hipotecario que vive España está muy ligado al buen ritmo en la compraventa de viviendas. Con el último dato del organismo público mencionado, entre enero y octubre se transaccionaron más de 600.000 casas, cifra que invita a pensar que en 2025 podrán superarse las 700.000 compraventas, un hito no alcanzado desde 2007.

Según María Matos, portavoz de Fotocasa, este dinamismo refleja está siendo "impulsado por el optimismo y la creciente confianza de los compradores", situando a 2025 "como una auténtica etapa dorada para la vivienda con financiación hipotecaria". En la misma línea, Juan Villén, director general del departamento de hipotecas de Idealista, explica que los datos "son un fiel reflejo de la realidad del mercado inmobiliario", aunque predice "signos de fatiga" en algunos mercados. "En Madrid o Barcelona, el volumen contratado no crece o incluso se ha reducido, mientras que otras comunidades que se quedaron rezagadas y tienen unos precios de vivienda más asequibles, crecen con más fuerza, una dinámica que pensamos se repetirá al menos hasta el cierre de 2025", añade.

El importe medio de las hipotecas sigue al alza

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 10,4% interanual en octubre, hasta situarse en los 167.080 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 11%, hasta superar los 8.721 millones de euros. A pesar de todo, las hipotecas variables —más volátiles a futuro—, siguen siendo la minoría, menos del 39% del total, frente al tipo fijo, el gran ganador en los últimos años.

El tipo de interés medio de los préstamos para vivienda se situó en octubre en el 2,81%, por debajo del 2,85% registrado en septiembre, y alcanzó su nivel más bajo desde enero de 2023 (2,64%). Con este dato, ya se acumulan nueve meses seguidos con una tasa inferior al 3%. El interés medio de las hipotecas sobre vivienda cayó por debajo de ese umbral en febrero, por primera vez en casi dos años, y en octubre ha vuelto a mantenerse por debajo, marcando mínimos de casi tres años. En el décimo mes de 2025, el plazo medio de estos préstamos se situó en 26 años, según el INE.