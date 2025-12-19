Abu Dabi negocia la compra de Millenium, el mayor propietario cotizado de hoteles de cinco estrellas

Abu Dhabi National Hotels (ADNH), hotelera cotizada en la bolsa de los Emiratos Árabes Unidos, está en conversaciones con el fondo norteamericano Castlelake para llevar a cabo una oferta pública de adquisición (OPA) sobre la totalidad de la socimi Hotei Properties (antes Millenium Hospitality Real Estate), propietaria de una decena de hoteles de 'superlujo' en Madrid, Sevilla, Bilbao y San Sebastián, según confirman más de tres fuentes del mercado inmobiliario a EL PERIÓDICO. No ha trascendido el importe de la propuesta, aunque el valor de los activos de la socimi ronda los 557 millones de euros a cierre del mes de julio.

El fondo Castlelake ha trabajado en los últimos meses en la venta de su participación en la hotelera cotizada en BME Growth, de la que controla más del 49% del capital. Sin embargo, al superar esta el 30%, esta operación debe articularse por la totalidad de las acciones, de acuerdo a la ley de opas. La firma con sede en Minneapolis traspasó también este año su participación del 79% en Aedas Homes, su primera gran inversión en España, en una operación 'a derribo' con Neinor Homes, promotora rival, después de un proceso de venta fallido en el que llegaron a participar, entre otros, Starwood, Hines o Sixth Street.

En esta salida de España, el fondo liderado en España en estos últimos años por Eduardo d’Alessandro —que ha sido sustituido por Ricardo Alberto de Armas Paredes— contrató al banco de inversión Eastdil para llevar a cabo una potencial desinversión en Hotei Properties, venta que no llegó a buen puerto, tal y como informó El Confidencial en mayo de 2024. Posteriormente, se produjo un fuerte enfrentamiento legal con el presidente y fundador de la compañía, Javier Illán, que se saldó con la salida del ejecutivo de la socimi. Hace unos meses se negoció una primera operación con Abu Dabi, que no se completó, operación que se habría retomado en las últimas semanas.

Tras la salida de Illán, Castlelake cedió la gestión de la cartera de Millenium a Sancus Capital, gestora capitaneada por Borja Escalada, que actualmente dirige las operaciones tras tomar el 10% de la compañía. Este periódico se ha puesto en contacto con Hotei Properties/Millenium Hospitality Real Estate, Castlelake y Abu Dhabi National Hotels, que no ha respondido a la solicitud de información realizada al cierre de la presente edición.

Cartera de activos de Millenium Hospitality

Según las últimas cuentas, Millenium Hospitality Real Estate cuenta con nueve hoteles, después de haber vendido a ActivumSG el pasado verano el complejo Fairmont La Hacienda, en Cádiz, por 170 millones de euros, operación que permitió a Castlelake embolsarse cerca de 80 millones de euros en un dividendo extraordinario. Todos los complejos turísticos de la compañía son alojamientos de cinco estrellas, aunque dos de ellos están aún en fase de construcción o rehabilitación, los nuevos hoteles Nobu y Nomade, en Madrid. El resto de la cartera está compuesta de los inmuebles Radisson y Mercer de Sevilla, de 89 y 25 habitaciones, respectivamente; el Nobu de San Sebastián, de 20 estancias; un hotel Meliá y otro Radisson en Bilbao, de 210 y 137 habitaciones, y dos en Madrid, el JW Marriott y El Autor Autograph, de 139 y 50 estancias.

La cartera de activos de Millenium está valorada en 557,3 millones de euros a cierre de julio, tras producirse la venta a ActivumSG del complejo Fairmont La Hacienda por 175 millones de euros. Al término del primer semestre (antes de esta desinversión) esta valoración ascendía hasta los 728,4 millones, mientras la capitalización actual de la compañía es de apenas 283,11 millones (2,44 por acción), muy por debajo del valor neto de sus activos, que se sitúa en 393,34 millones (3,39 euros por título).

El accionariado de Millenium es diverso, aunque está claramente dominado por Castlelake, que controla el 49,72% del capital. El fondo norteamericano está acompañado de dos accionistas relevantes más: Arconas International, brazo inversor de la familia Sainz de Vicuña, una de las sagas empresariales responsables de traer la Coca-Cola a España y exdueños de la cervecera argentina Quilmes, con un 8,03% de las acciones, y la Mutualidad General de Previsión de la Abogacía, que cuenta con un 5,05%.