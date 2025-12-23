El INE confirma que la economía española creció un 0,6% en el tercer trimestre, 2 décimas menos de lo esperado

La economía española mantuvo su dinamismo durante el verano, aunque con una ligera desaceleración. El Producto Interior Bruto (PIB) creció un 0,6% entre julio y septiembre, dos décimas menos que en el segundo trimestre, según los datos de Contabilidad Nacional publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirman el avance adelantado a finales de octubre.

Con este resultado, la actividad encadena nueve trimestres consecutivos de crecimiento trimestral igual o superior al 0,6%, una secuencia que consolida la fortaleza de la economía española en un entorno marcado por la incertidumbre geopolítica y la debilidad del comercio internacional. En términos interanuales, el PIB avanzó un 2,8%, frente al 3,1% registrado en el trimestre anterior.

El tirón de la demanda interna

El crecimiento del tercer trimestre volvió a apoyarse principalmente en la demanda interna. El consumo de los hogares aumentó un 1,1% respecto al trimestre anterior, acelerando su ritmo y reflejando, según el Ministerio de Economía, la solidez del mercado laboral y la mejora del poder adquisitivo. También la inversión mantuvo un comportamiento dinámico, con un avance del 2,1% de la formación bruta de capital, uno de los principales motores de la actividad en los meses de verano.

Frente a este empuje interno, el sector exterior volvió a actuar como freno del crecimiento. La evolución menos favorable de las exportaciones, en un contexto de tensiones comerciales y menor tracción de los principales socios europeos, restó dinamismo al conjunto de la economía, en línea con lo observado en los trimestres previos.

Desde el Gobierno subrayan que los datos del tercer trimestre refuerzan las previsiones para el conjunto del año y apuntan a un crecimiento del PIB del 2,9% o superior en 2025, por encima del promedio de la Unión Europea. Además, la inercia de crecimiento permitiría arrancar 2026 con un avance cercano al 1%, lo que, según el Ejecutivo, proporciona una base sólida para la confianza de empresas, inversores y trabajadores.