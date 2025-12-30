Empresas tecnológicas
Nvidia ejecuta la compra de acciones de Intel por valor de 5.000 millones de dólares
La empresa completó la emisión y venta de 214,7 millones de acciones
EFE
La fabricante estadounidense de chips Nvidia ha ejecutado la compra de acciones de Intel por valor de 5.000 millones de dólares anunciada el pasado septiembre, según informó este lunes la segunda firma a la Comisión de Mercado y Valores (SEC, en inglés).
De acuerdo con el documento regulatorio de Intel, fechado el 26 de diciembre y publicado hoy, esta empresa completó la emisión y venta de 214,7 millones de acciones "por un precio de venta agregado en efectivo de 5.000 millones, lo que representa un precio por acción de 23,28 dólares por acción".
Se indica también que la transacción responde al acuerdo que ambas anunciaron en septiembre, y que implicaba la entrada en el capital de Intel por parte de Nvidia con una inversión de 5.000 millones y la fabricación conjunta de unidades de procesamiento (CPU) para centros de datos y clientes.
Según el acuerdo, las dos empresas se centrarán en conectar sus respectivas arquitecturas mediante Nvidia NVLink, que combinará las fortalezas de Nvidia en inteligencia artificial (IA) y computación acelerada con las tecnologías de Intel en CPU y su ecosistema x86.
Las agencias antimonopolio de Estados Unidos ya habían dado luz verde a la inversión de Nvidia en Intel, de acuerdo con un aviso publicado por la Comisión Federal de Comercio (FTC) a comienzos de diciembre.
Las acciones de Nvidia caían en bolsa alrededor de un 1,3 % cerca del cierre de este lunes, mientras que Intel, que en los últimos seis meses ha crecido un 61 %, registraba una ligera subida del 1,1 %.
