Los proveedores de VW preparan la llegada de 700 asiáticos para terminar la gigafactoría

Los proveedores de la multinacional Volkswagen preparan la llegada de hasta 700 ingenieros asiáticos para terminar la gigafactoría de Sagunt. Los operarios forman parte del equipo de trabajo de los proveedores que ha contratado PowerCo, filial de baterías de VW, para culminar el equipamiento de la planta valenciana una vez que finalicen las obras. Estas empresas buscan con urgencia entre 500 y 700 plazas hoteleras en un radio de 50 kilómetros de Parc Sagunt, según ha confirmado Levante-EMV. Los primeros en llegar son 120 coreanos que ya cuentan con visado de trabajo y trabajan para la empresa de Corea del Sur K-Ensol.

Los primeros asiáticos están llegando este mismo mes. PowerCo, que ha actuado como enlace de sus proveedores, ha pedido ayuda a la Cámara de Comercio para encontrar soluciones habitacionales para los trabajadores asiáticos. En diciembre se produjo una reunión con los hoteleros para tratar de acelerar la contratación de habitaciones. El problema es que no hay suficientes hoteles en el área más próxima a la gigafactoría y está sobre la mesa la opción de llevar a los operarios incluso a Benicàssim.

La petición que están recibiendo los hoteles que se encuentran a cincuenta kilómetros como máximo de la gigafactoría es que hay que alojar a "entre 500 y 700" trabajadores asiáticos y que los primeros van a llegar este mes de enero. Los proveedores de PowerCo buscan habitaciones dobles y han comunicado que necesitan ocuparlas hasta enero de 2028. El grueso de los trabajadores procedentes de Asia van a permanecer en Sagunt entre el próximo mes de abril y abril de 2027, según fuentes conocedoras de la petición.

Importancia de Asia

La industria de las baterías está muy desarrollada en China y Volkswagen tiene una colaboración intensa con empresas de allí. En el montaje de la gigafactoría germana de VW en Salzgitter, según ha publicado la prensa alemana, ha participado una ingente cantidad de trabajadores chinos. De hecho, acaban de terminar su trabajo (la planta empezó a producir celdas para baterías el mes pasado). En el caso de Sagunt, la colaboración que de momento ha trascendido es con K-Ensol, que se dedica al montaje de las salas blancas. El proveedor de las salsas blancas de Salzgitter es diferente.

Fuentes cercanas al proceso de montaje de las salas blancas explicaron que van a intervenir 1.000 trabajadores y de aquí a abril solo está confirmada la procedencia de los 120 primeros. Por su parte, PowerCo subraya que los trabajadores que van a llegar a Sagunt son empleados de sus proveedores, y no especifica ni número ni procedencia. El desembarco de los 700 trabajadores asiáticos ya se conocía en algunos círculos desde este verano, pero es ahora cuando se ha acelerado la búsqueda de habitaciones (de ahí la reunión con los hoteleros en diciembre).

Igual que en Zaragoza

El gigante chino de baterías CATL y Stellantis promueven en Zaragoza una gigafactoría de baterías de un tamaño similar a la de Sagunt y allí también se va a trasladar un importante contingente de trabajadores asiáticos. CATL ha insistido en la necesidad de trasladar temporalmente a 2.000 ingenieros, técnicos y supervisores chinos para poner en marcha las líneas de fabricación del complejo. Algunas fuentes, como informó El Periódico de Aragón (del mismo grupo editorial que Levante-EMV), señalan que la cifra final será inferior.

Una de las opciones que se ha barajado en Zaragoza es levantar una suerte de poblado de nueva construcción en las inmediaciones de la fábrica, con otras alternativas en los pueblos de la zona, que se edificaría a partir de construcciones prefabricadas. De hecho, ha habido contactos con varias empresas del sector. En el caso de Sagunt, la opción principal es alojarlos en hoteles, aunque el problema es la ocupación durante la temporada estival (los establecimientos de la costa se llenan y los precios se disparan).

Primer contingente

En noviembre llegaron los primeros 25 ingenieros coreanos de la empresa K-Ensol. Los especialistas están habilitando las salas secas de la megaplanta de Volkswagen. Este área es esencial para la fabricación de baterías de iones de litio, que requiere de ambientes extremadamente secos para prevenir reacciones químicas indeseadas y corrosión, que pueden afectar el rendimiento y la vida útil de la batería. Solo un puñado de especialistas en el mundo son capaces de crear este tipo de salas.

Ingenieros coreanos de la empresa de K-Ensol preparan la instalación de las salas blancas en la gigafactoría de Sagunt. / Daniel Tortajada

El contrato a K-Ensol se adjudicó desde la central de PowerCo en Alemania. Volkswagen también barajó como alternativa que la ejecución de las salas blancas y secas (denominadas técnicamente 'clean and dry rooms') la acometiera una empresa china, pero finalmente se decantó por la opción coreana.