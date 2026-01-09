El Santander vende el 49% de su filial en Polonia al austriaco Erste por 7.000 millones de euros

Banco Santander ha cerrado este viernes la venta del 49% de su filial en Polonia, Santander Bank Polska, al banco austriaco Erste Group Bank, por un importe aproximado de 7.000 millones de euros. La operación, que se dio a conocer en mayo de 2025, ha obtenido finalmente las autorizaciones regulatorias correspondientes y ha sido concluida.

"Erste ha adquirido el 49% del capital social de Santander Bank Polska y una participación del 50% en el negocio de gestión de activos en Polonia (TFI) que Santander Bank Polska no controlaba, por un importe total en efectivo de aproximadamente 7.000 millones de euros", ha detallado la entidad presidida por Ana Botín en un comunicado. La operación ha sido abonada íntegramente en efectivo, a un precio de 584 zlotys (138,62 euros) por acción, lo que supone una prima del 7,5% respecto al cierre de la entidad del 2 de mayo de 2025.

Con el cierre de esta operación, Erste se convierte en el principal accionista de la filial polaca de Santander. La entidad austriaca tiene previsto cambiar el nombre y la marca del banco en el segundo trimestre de 2026. Tras esto, Santander mantiene una participación del 9,7% en la entidad

Los beneficios corresponderán a 2026

La operación genera una plusvalía neta aproximada de 1.900 millones de euros para Santander, incrementando su ratio de capital alrededor de 95 puntos básicos, lo que equivale a unos 6.000 millones del banco. A su vez, la entidad ha comunicado que los impactos financieros de la operación, tanto en resultados como en capital, se registrarán en el primer trimestre de 2026.

En cuanto a las operaciones futuras de la entidad, Santander ha comunicado que prevé destinar aproximadamente el 50% de los fondos obtenidos en esta operación a acelerar la ejecución de los programas extraordinarios de recompra de acciones, que aún esperan las correspondientes aprobaciones regulatorias.

Una alianza estratégica

"Se espera que la operación en Polonia tenga un impacto positivo en el beneficio por acción en 2027–2028, a través de la reinversión del capital, y además refuerza la flexibilidad estratégica y financiera de Santander. Esto respalda una asignación disciplinada de capital en todo el grupo y la creación de valor a largo plazo para clientes y accionistas. El aumento de esta flexibilidad también apoya la anunciada adquisición de TSB en Reino Unido, sujeta a las correspondientes autorizaciones regulatorias", amplía el banco.

Adicionalmente, tal y como ya se había anunciado, Santander se ha convertido en el único propietario de Santander Consumer Bank en Polonia tras adquirir el 60% restante que no poseía. Santander mantendrá una presencia a largo plazo en Polonia por medio de su negocio de financiación al consumo

"Quiero agradecer a Michał y a todos nuestros equipos en Polonia su dedicación y extraordinaria contribución al grupo a lo largo de estos años. Ha sido un privilegio trabajar con un equipo excepcional. Santander y Erste seguirán colaborando estrechamente mediante una alianza estratégica para aprovechar sus fortalezas complementarias y ofrecer un mejor servicio a los clientes en sus respectivos mercados", ha declarado Ana Botín en el comunicado.