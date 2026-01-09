El 'shock Maduro' suma un 4% al Brent y borra cerca de 20.000 millones en las grandes petroleras

Los títulos de las grandes petroleras tanto en Europa como en Estados Unidos han vivido una semana convulsa tras la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas militares de EEUU. Los gigantes del llamado oro negro han pasado de registrar fuertes subidas en Bolsa a caer en picado, con pérdidas que rondan los 18.000 millones de dólares (17.000 millones de euros). Todo esto llega en vísperas de la reunión que mantendrá Repsol, ConocoPhillips, Chevron y una veintena de ejecutivos del Big Oil con la Casa Blanca este viernes para abordar un posible regreso del negocio a Venezuela, según ha avanzado la agencia Bloomberg.

El barril del Brent, la referencia de Europa, se ha revalorizado en torno un 4% a lo largo de la semana hasta los 62,38 dólares (53,64 euros) al cierre de las Bolsas en Europa. El barril de West Texas Intermediate (WTI), el referente de Estados Unidos, se ha revalorizado, pero a menor medida, en torno al 2%.

El mercado, en alerta

La reacción cautelosa del mercado se debe en gran medida al riesgo geopolítico que supondría un regreso gradual del negocio internacional a la industria petrolera venezolana, según Mali Chivakul, economista especializada en mercados emergentes para la gestora Safra Sarasin Sustainable AM. Entre las dudas de los estrategas destaca el proceso largo y costoso que reconstruir la industria conllevará, que podría extenderse hasta incluso después del mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Aumentar la producción del petróleo llevará tiempo y requerirá nuevas inversiones, pero debería ejercer una presión a la baja sobre el precio del petróleo a medio plazo”, ha explicado Chivakul en una nota a clientes.

Aunque las petroleras se han visto bajo presión del mercado esta semana, varias firmas de análisis se mantienen optimistas y han revisado al alza sus calificaciones de las principales petroleras. En concreto, Jefferies ha recomendado comprar títulos de Repsol y TotalEnergies en los últimos días tras el giro en Venezuela.

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO Gráfico que muestra la cotización del petróleo Brent.

Las petroleras pierden 18.000 millones

Lo que parecía una semana que prometía grandes ganancias en Bolsa para los principales jugadores del mundo del petróleo se convirtió rápidamente en una semana de fuertes altibajos. En concreto, aquellas compañías sin presencia en Venezuela fueron las más castigadas, como Shell, BP y la italiana Eni. En cifras precisas, Shell acumuló caídas en torno al 3% a lo largo de la semana (equivalente a 5.900 millones), mientras que Eni registró caídas cerca del 3,7% (1.900 millones), al igual que BP (3.200 millones) y TotalEnergies (2.900millones).

El negocio de Repsol, por su parte, mantiene una exposición significativa a Caracas, y las acciones del grupo español han terminado la semana con un alza del 0,90%. El gigante gasista, Chevron, ha sido el gran ganador del giro geopolítico y ha avanzado en torno al 8% desde inicios de enero, equivalente a cerca de 22.000 millones de dólares (18.900 millones de euros) en capitalización bursátil.

COTIZACIÓN EN BOLSA DE LAS PRINCIPALES PETROLERAS Visualización de la cotización en bolsa de las principales petroleras.

El dólar y los bonos de PDVSA, en el punto de mira

Mauro Ratto, cofundador y director de inversiones en Plenifer Investments (parte de Generali), ha tomado una posición más prudente ante la intervención de Estados Unidos y ha alertado sobre la presión sobre el dólar. “La situación es arriesgada para el dólar y es probable que EEUU sea percibido cada vez más como un país nacionalista y agresivo”, ha alertado Ratto.

Por otro lado, Plenifer también contempla una recuperación del comportamiento de los bonos high-yield de Petróleos de Venezuela (PDVSA) tras la ola de inversión, aunque señalan que sería necesario reestructurar la deuda del grupo.

Además, desde Safra Sarasin Sustainable AM señalan que la renovada presencia de Estados Unidos podría crear más tensión geopolítica en la región en general. En concreto, algunos puntos de tensión podrían ser infraestructuras controladas por Pekín en Venezuela y países colindantes como Perú tras la intervención de Washington.