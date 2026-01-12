A partir de siete euros: Renfe lanza trenes especiales AVLO para los usuarios afectados por las cancelaciones de Ouigo

Renfe ha activado servicios especiales en el Corredor Sur para atender a las personas que se han quedado sin poder viajar debido a las cancelaciones y supresiones que está llevando a cabo la compañía Ouigo, anunciadas la pasada semana.

En un comunicado, la compañía ferroviaria española ha informado de que pondrá desde el martes a disposición de estas personas dos servicios especiales entre Madrid y Sevilla con trenes AVLO a precios reducidos, a partir de siete euros.

Trenes a partir de las 12.00 horas

A las 12.00 horas, está previsto que parta el primero de estos trenes especiales, un AVLO Madrid-Sevilla. El siguiente tren especial saldrá de la capital hispalense destino Madrid a las 17.17 horas.

En función de la demanda, Renfe reforzará la capacidad de sus trenes en este corredor y, si fuera necesario, programará también servicios especiales adicionales para atender a los viajeros afectadas por las cancelaciones en el trayecto Madrid–Málaga en ambos sentidos.

Renfe recuerda que la normativa establece que, si en 100 minutos después de la hora prevista de salida no se ofrece una solución a los viajeros, ellos mismos pueden buscar un transporte público alternativo y la empresa deberá devolverles el coste del billete que hayan tenido que comprar.