La Junta rechaza la ocupación de la antigua sede de Málaga Acoge de la calle Ollerías: "No es la solución"

La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha expresado este sábado su rechazo a la ocupación de un edificio en el centro de Málaga, que está en proceso de enajenación por parte de la Junta, por un grupo de personas en defensa del derecho a la vivienda, y ha asegurado que "no es la solución".

A preguntas de los periodistas en Málaga sobre la ocupación del inmueble y la petición de la plataforma que participa desde este viernes en el encierro de que la Junta se reúna con ellos, ha dicho que la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, y otros delegados de la Junta han estado "en contacto permanente" con el colectivo.

Tras asegurar que "la ocupación no puede ser y no es la solución", ha afirmado que la plataforma "se ha confundido, desde luego, de Gobierno. Este no es el Gobierno de Sánchez, Montero y Sumar que ampara a los okupas".

En la noche de este viernes se vivieron momentos de tensión / EFE

"No amparamos a los okupas"

"Nosotros no protegemos ni amparamos a los okupas. Hay muchas formas de protestar", ha manifestado España, quien les ha invitado a que si quieren protestar lo hagan "de acuerdo a la ley y respetando al resto de los ciudadanos".

Asimismo, ha expresado su solidaridad con "todos aquellos propietarios de vivienda que han visto cómo sus viviendas son ocupadas" y se ha mostrado "absolutamente en contra de la ley del Gobierno de (Pedro) Sánchez que ampara la ocupación" bien en inmuebles privados o "en este caso públicos".

Respecto al edificio ocupado, situado en la calle Ollerías, la también consejera andaluza de Economía y Hacienda ha explicado que "fue en el año 24 cuando se decidió vender ese edificio", que ha sido hasta ahora la sede de la asociación Málaga Acoge, de ayuda a personas vulnerables.

La Policía llega al lugar de las protestas / eFE

Falta de seguridad y salubridad

La asociación "estaba de forma irregular" en el inmueble, que "no cumplía las condiciones de salubridad, ni de seguridad", y se le ha trasladado "en consenso con ellos" a las antiguas instalaciones de Urbanismo en el Ayuntamiento de Málaga, en calle Palestina, ha señalado.

'Un Techo por Derecho', colectivo de mujeres que lucha por el derecho a la vivienda digna, ha efectuado esta acción con apoyo de otros colectivos y movimientos vecinales de la ciudad como el Sindicato de Inquilinos, que denuncia su venta a un fondo israelí, que supuestamente tiene previsto destinarlo a apartamentos turísticos.

Ysabel Torralbo, una de las integrantes de la plataforma 'Un Techo por Derecho' que se encuentra en el interior del inmueble, ha señalado este sábado que el objetivo del encierro es "liberar" este edificio "público", por lo que entienden que "no debe ser vendido a manos privadas para un uso especulativo ni turistificador".

Ha manifestado que este viernes "se abrieron, parece, vías de negociación con la Junta de Andalucía", si bien en un momento de la tarde-noche "quedaron en suspenso", por lo que estaban a la espera de que se reabrieran para ver cómo dar "salida a esta situación".

Aseguran que la Junta de Andalucía vendió el edificio a un fondo de inversión israelí / Jorge Zapata / EFE

IU denuncia la venta a un fondo israelí

El coordinador general de IU en Andalucía, Toni Valero, ha mostrado este sábado en una concentración vecinal frente a la antigua sede de Málaga Acoge "todo el apoyo al movimiento 'Un Techo por Derecho'" que intenta recuperar el inmueble que "el Gobierno andaluz ha regalado a un fondo sionista que opera en los territorios palestinos ocupados".

Por su parte, la coordinadora provincial de IU y concejala en el Ayuntamiento de Málaga, Toni Morillas, ha manifestado que el edificio es "todo un símbolo del proceso de turistificación y especulación que está arrasando la ciudad".

Según la formación, la Junta lo ha vendido al fondo israelí White "para que construya un bloque de pisos turísticos".