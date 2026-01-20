Un año del regreso de Trump: aranceles, dólar débil y más gasto en defensa sacuden a Europa

Estados Unidos supone el 3,8% de las exportaciones de Cataluña frente al 16% de Francia o el 11% de Alemania. Pese a estas cifras, el primer año de mandato de la segunda legislatura de Donald Trump al frente de la Casa Blanca, que se cumple este martes, ha sacudido los pilares del comercio global y algunos de los consensos surgidos desde la Segunda Guerra Mundial. “Sigue habiendo preocupación entre las empresas pero deberíamos estar menos preocupados que hace un año tras el acuerdo comercial entre la Unión Europea y EEUU, que es un mal menor”, resume Kilian García, director de Internacional de Foment del Treball.

Europa ha convivido con un cóctel de incertidumbre comercial, giro geopolítico y reajuste de prioridades. Empresarios, bancos de inversión y gestoras coinciden en el diagnóstico: la UE se ha visto obligada a reaccionar, aunque el impacto agregado todavía es menor de lo que se temía. La CEOE describe la agenda de Trump como “disruptiva”, apoyada en proteccionismo, supremacía tecnológica, endurecimiento migratorio, desregulación y rebajas fiscales, con menos multilateralismo y una transición hacia un orden “multipolar”. Esa menor predisposición a la relación trasatlántica, añaden, ha empujado a Bruselas a actualizar prioridades y a elevar recursos en seguridad y defensa.

EXPORTACIONES DE CATALUNYA SEGÚN PRODUCTOS Gráfico que muestra las exportaciones de Catalunya según productos.

El frente más visible ha sido el comercial. Tras meses de anuncios y contramedidas —y un adelanto de exportaciones europeas por temor a nuevos gravámenes—, la tensión se redujo con el acuerdo UE-EEUU de finales de julio, que fijó un “techo” general del 15% para la mayoría de bienes europeos y evitó una escalada mayor. El pacto incorporó compromisos de compras de energía y una intención de inversión privada europea en EE UU de al menos 600.000 millones de dólares. Aun así, siguen puntos de fricción: Washington mantiene aranceles del 50% al acero y al aluminio, y ha vinculado la negociación sobre estos gravámenes a exigencias que tocan la regulación digital europea. Además, la UE prepara aranceles por valor de 93.000 millones de euros en represalia por la amenaza de Trump sobre Groenlandia.

Trump, que ha reclamado a Dinamarca el control de Groenlandia, anunció el sábado por la noche que a partir del 1 de febrero impondrá aranceles del 10% a los productos procedentes del Reino Unido, Noruega y otros seis países de la UE, después de que estos hayan enviado tropas a la isla ártica para participar esta semana en maniobras militares.

EXPORTACIONES DE CATALUNYA SEGÚN DESTINOS Gráfico que muestra las exportaciones de Catalunya según destinos.

La sacudida se ha notado también en las divisas. El dólar cerró 2025 con su peor caída anual desde 2017 por los recortes de los tipos de interés y la guerra arancelaria liderada por Trump y se depreció un 13% frente al euro. La apreciación de la divisa comunitaria resta competitividad a los exportadores del Viejo Continente, aunque abarata importaciones como energía y materias primas. Para Rosa Duce, economista jefe de Deutsche Bank España, 2026 debería traer “más estabilidad”: las inversiones tecnológicas y un mayor crecimiento estadounidense sostienen al dólar, pero pesan los recortes de tipos de interés esperados en EEUU y las dudas sobre la independencia de la Reserva Federal con el relevo de su presidente Jerome Powell el próximo mes de mayo.

VARIACIÓN DEL PIB EN LA EUROZONA Tasa interanual, en porcentaje

En paralelo, el “efecto defensa” ha ganado protagonismo. Duce destaca que la presión de Washington para elevar el gasto dentro de la OTAN ha acelerado decisiones europeas, con Alemania rompiendo tabúes de austeridad y abriendo la puerta a un gran programa de inversión. La OTAN ha fijado el objetivo de que sus países miembros destinen un 5% del PIB para gasto militar en 2035. Santiago Martínez Morando, jefe de análisis económico y financiero de Ibercaja, advierte de que “el reto será ganar eficiencia a través de coordinación de las compras, interoperabilidad e I+D para que el gasto se traduzca en productividad y autonomía”. Kilian García, de Foment, califica como “una oportunidad” el aumento del gasto militar que deben acometer los países de la UE.

¿Y en España? Los últimos datos de 2025, apuntan a una caída general de las exportaciones españolas a EEUU, con avances en bienes de equipo y consumo duradero y retrocesos en manufacturas de consumo y automóvil; una tendencia que ya se apreciaba en el primer semestre. Silvia García, gestora de carteras Creand AM, sitúa entre los sectores más perjudicados durante el primer año de Trump a las compañías automovilísticas y a las siderúrgicas, y entre los menos dañados a sectores con mayor diversificación, como el químico.

Relajación de la política medioambiental

El regreso del empresario neoyorquino a la presidencia de la mayor economía del mundo también ha llevado a EEUU a abandonar la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático y del IPCC, la base que dio origen a Kioto y al Acuerdo de París. La UE no ha seguido los pasos de Trump, pero ha simplificado las normativas ambientales con el propósito de no perder competitividad frente a China y EEUU y quedarse a la cola del crecimiento.

EL PIB POR TRIMESTRES Variación en la eurozona en tasa trimestral. En %.

En diciembre se suavizó el veto previsto para los vehículos de combustión a partir de 2035. En lugar de exigir emisiones cero, la nueva referencia obliga a recortar un 90% el CO₂ de las ventas y permite compensar el 10% restante. En la práctica, esto abre la puerta a que los fabricantes sigan comercializando una cuota limitada de modelos de gasolina o diésel —al menos un 10% del total—, una flexibilización que busca dar oxígeno, especialmente, a la industria alemana. “La UE se ha dado cuenta que tiene que compaginar competitividad con la transición hacia una economía limpia. El continente está haciendo un esfuerzo titánico para alcanzar en 2050 la neutralidad climática mientras otras regiones no tienen ese compromiso”, valora García.

EL PIB EN EUROPA Variación de la tasa trimestral del PIB en el tercer trimestre del 2025

En el balance macro, el Banco Central Europeo (BCE) calcula que el golpe combinado de aranceles e incertidumbre puede restar alrededor de 0,7 puntos de PIB acumulados entre 2025 y 2027. La aseguradora de crédito interior y de la exportación Crédito y Caución añade que el tirón inversor ligado a la IA —especialmente en Estados Unidos— ha actuado como contrapeso en 2025. El consenso, en todo caso, es claro: el primer año ha dejado menos “daño inmediato” que ruido, pero ha acelerado una conclusión europea difícil de esquivar: competir, invertir y ganar autonomía estratégica en un entorno más incierto.