Indra abre oficina en Dublín para impulsar su negocio de movilidad en Irlanda

Indra ha inaugurado una nueva oficina en Dublín con la que busca reforzar su presencia en el negocio de movilidad en Irlanda y "afianzarse como socio tecnológico de referencia en este sector". La compañía lidera en el país la implantación de uno de los sistemas de venta de billetes y control de accesos para transporte público más relevantes a escala internacional para la National Transport Authority (NTA), organismo responsable de su gestión.

La apertura de esta sede permitirá a Indra acompañar sus expectativas de crecimiento en el mercado irlandés y fortalecer sus capacidades tecnológicas locales para afrontar proyectos de alta complejidad y alcance nacional. La compañía subraya, además, su apuesta por el talento local y por estrechar la colaboración con clientes, instituciones y socios del país.

Las nuevas oficinas funcionarán como centro de trabajo del proyecto de control de accesos y venta de billetes para toda la red de transporte público de Irlanda, que incluye el tranvía, los autobuses, la red nacional de ferrocarril y el futuro Metro de Dublín. La solución se apoya en un avanzado sistema de backend multimodal que facilita la integración de varios operadores y la implantación y operación de canales de venta físicos y digitales. También incorporará tecnologías como el pago y acceso mediante tarjeta bancaria, móvil o 'smartwatch' (EMV), con el objetivo de mejorar la agilidad y la comodidad del viajero.

Durante el acto, el ministro de Transporte de Irlanda, Darragh O’Brien, destacó que la nueva oficina es “una señal clara” de la ambición del país por liderar la innovación en transporte. A su juicio, desde esta sede se desplegará un sistema nacional de ticketing sin contacto que hará más cómodo el uso del transporte público y contribuirá a una movilidad más sostenible, además de generar empleo cualificado y reforzar el posicionamiento de Irlanda en soluciones de transporte inteligente.

Por su parte, la consejera delegada de la NTA, Anne Shaw, señaló que la apertura representa “un hito” en la colaboración entre ambas organizaciones. Contar con un equipo dedicado en Dublín, añadió, ayudará a que el sistema de nueva generación se desarrolle combinando conocimiento local y experiencia global, en línea con el compromiso del programa de ofrecer un modelo de pago moderno e integrado para usuarios de todo el país.

El director de Mobility & Technology de Indra, Raúl Ripio, subrayó que la inauguración “marca un paso clave” en la trayectoria de la compañía en Irlanda y reafirma su compromiso con un crecimiento sostenible a largo plazo. También remarcó la alianza estratégica con las autoridades de transporte y la importancia del talento local, “capaz de aportar una perspectiva global”.

Más de dos décadas de actividad en Irlanda

Indra recuerda que colabora en proyectos de movilidad en Irlanda desde hace más de 20 años. Entre las iniciativas más recientes, destaca la puesta en servicio del nuevo sistema de peaje del túnel de Dublín, que ha modernizado esta infraestructura e incrementado la capacidad y la fluidez del tráfico mediante tecnologías como inteligencia artificial y LiDAR 3D.

La compañía también ha implantado para Transport Infrastructure Ireland (TII) una plataforma de interoperabilidad en la nube de tercera generación que permite utilizar todas las autopistas de peaje del país con una única cuenta. Además, está desplegando su sistema de gestión ferroviaria (TMS) en la red nacional con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa, la seguridad y la fiabilidad del servicio.

Indra mantiene asimismo una posición destacada en el Reino Unido, donde desarrolla proyectos de movilidad de alta complejidad y colabora con el proveedor de servicios de navegación aérea NATS en la modernización de los sistemas de gestión del tráfico aéreo. Indra ha firmado recientemente un contrato con la compañía pública Transportes para Londres por un importe que podría alcanzar los 975 millones de euros para gestionar los sistemas de venta y control de accesos de toda la red de transporte público de Londres.

Noticias relacionadas

Con más de 2.500 proyectos desplegados en 50 países y más de 100 ciudades, Indra se presenta como un referente global en movilidad urbana e interurbana y en la transformación digital del transporte mediante soluciones tecnológicas avanzadas adaptadas a cada entorno operativo.