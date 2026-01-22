Endesa invirtió en 2025 más de 2,5 millones en la digitalización de sus infraestructuras eléctricas en Málaga

Endesa a través de su filial de redes e-distribución desarrolló el pasado año un plan de digitalización de sus infraestructuras eléctricas en la provincia de Málaga en el que invirtió más de 2,5 millones de euros. Así lo ha dado a conocer la compañía en un comunicado, en el que detalla que el objetivo de la aplicación de la tecnología más avanzada en las redes de distribución y el uso de la Inteligencia artificial tiene como objetivo el refuerzo de la calidad de suministro, al mismo tiempo que se favorece la integración de las energías renovables en el sistema, se fomenta el autoconsumo y la movilidad eléctrica.

La digitalización desplegada por Endesa en la provincia de Málaga se ha aplicado especialmente en los centros de transformación encargados de convertir la energía de media a baja tensión para que llegue a los hogares y a todos los clientes.

En este sentido la compañía ha instalado 92 telemandos en las redes de media tensión. Estos aparatos permiten el control remoto de las instalaciones actuando automáticamente de forma inmediata ante cualquier incidencia desde el Centro de Control de Endesa. De este modo se reducen los tiempos de intervención de los técnicos hasta en un 20% ante incidencias puntuales.

En 2025 además, detalla Endesa en la nota de prensa, "ha hecho un esfuerzo inversor con la instalación en los centros de transformación de Málaga de 603 dispositivos LVS (Low Voltage Supervisor)". Estos aparatos recogen información de la red relacionada con niveles de tensión, intensidad o temperatura de las instalaciones, lo que permite mejorar la gestión de las infraestructuras, detectar anomalías tipo fraudes, evaluar la capacidad disponible, reducir el tiempo de las reparaciones y analizar incidencias para identificar problemas en la red y poder evitarlos.

La última medida en digitalización se ha aplicado en los cuadros de baja tensión de los centros de transformación. Se han sustituido 150 de estos elementos instalando la tecnología más innovadora que proporciona información de gran utilidad sobre su funcionamiento y rendimiento, situando a la provincia a la vanguardia tecnológica.

Estos trabajos se enmarcan en el Plan de Inversión de e-distribución para Málaga destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.