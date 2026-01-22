El ERE en Ericsson solo contempla un despido en Málaga de los 180 que hará en España

El expediente de regulación de empleo (ERE) que ha planteado Ericsson España, que ha empezado a negociarse con los comités de empresa y sindicatos este miércoles tras la consitución de la mesa de negociación, afectará a un total de 180 trabajadores de la multinacional, que se repartirán entre sus sedes de Madrid, Málaga, Barcelona y Sevilla. Por suerte, la menos afectada en estos despidos será la sede malagueña del PTA de la firma sueca, que solo verá reducida su plantilla en un trabajador de esa propuesta de 180 salidas. Ericsson cuenta en Málaga con una plantilla de 234 empleados, siendo la segunda con más trabajadores tras la capital. La mayor parte de los despidos propuestos (casi el 96%) se producirán en Madrid, con un total de 172 salidas. En Barcelona se han planteado cinco despidos y en Sevilla dos, según han confirmado fuentes sindicales a Europa Press.

Reparto de los despidos

El sindicato mayoritario en Ericsson españa, STC, ha asegura que su prioridad en esta mesa de negociación es conseguir que todas las salidas tengan carácter voluntario. En concreto, los 172 despidos en Madrid representan un 8,95% de la plantilla, compuesta por 1.920 trabajadores, mientras que las cinco salidas en Barcelona suponen un 8,2% de los 61 trabajadores que tiene Ericsson en la capital catalana. Mientras que los dos despidos propuestos en Sevilla suponen el 4% de la plantilla, integrada por 49 empleados, mientras que la otra baja propuesta en Málaga representa tan solo un 0,42% de los 234 trabajadores que tiene la empresa aquí, según las cifras que manejan los sindicatos.

El edificio que alberga la sede de Ericsson en el PTA / Arciniega

Causas del despido colectivo

La empresa comunicó a la plantilla y a los sindicatos el pasado 12 de enero su intención de arrancar este proceso de despido colectivo, el cual, una vez constituida la mesa de negociación, debería resolverse en los próximos 30 días naturales.

La compañía ha alegado causas organizativas y productivas para acometer este despido colectivo, que afectará a casi un 8% del volumen total de la plantilla, que suman un total de 2.264 trabajadores. Con el objetivo de asegurar su competitividad "en el complejo entorno actual en el que operamos y mejorar nuestra eficiencia", según ha detallado Ericsson en un comunicado de prensa. No obstante, este número de salidas es la propuesta inicial que, como es habitual en estas negociaciones, el volumen de despidos se puede reducir a medida que avancen las negociaciones sindicales.

"Como compañía, afrontaremos este proceso con el máximo respeto por todas las personas trabajadoras y con el firme convencimiento de que la unidad en estos momentos difíciles nos ayudará a superar esta etapa y a seguir construyendo el futuro de la compañía. Entendemos la inquietud que este anuncio conlleva. Por ello, pondremos todo nuestro esfuerzo y compromiso para gestionar este proceso de la forma más transparente posible, cumpliendo en todo momento con los procedimientos y obligaciones legales aplicables", agrega el mensaje trasladado a la plantilla.

Un ajuste que se enmarca en el plan de reestructuración que el gigante sueco ha iniciado con el liderazgo de su consejero delegado global, Börje Ekholm. No es el primero para reducir "costes operativos globales", ya que en 2023, la compañía ya ejecutó otro recorte de plantilla que afectó a 8.500 trabajadores en todo el mundo, para ahorrar unos 800 millones de euros en costes laborales, pero en España tuvo un impacto muy residual, afectando a 58 trabajadores, que en su mayoría, como denunció el sindicato STC, a personas de 48 años o más, un 70,6% de la salidas, según el sindicato.