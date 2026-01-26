La crisis ferroviaria en Cataluña acaba con el director de Rodalies y un responsable de mantenimiento de Adif

La crisis ferroviaria en Cataluña se cobra sus primeras piezas en Renfe y Adif. El director operativo de Rodalies, Josep Enric Garcia Alemany, dejará el cargo después de que el Govern haya reclamado este lunes responsabilidades en la operadora ferroviaria y en el gestor de infraestructuras, Adif, tras el caos monumental de la última semana. La comunicación oficial de este cese se producirá en breve y se ha decidido en las últimas horas, según ha podido confirmar EL PERIÓDICO. La situación era insostenible y el Ejecutivo de Salvador Illa, presionado por sus socios de legislatura y la oposición, habría reclamado que alguien se hiciera cargo del despropósito del fin de semana, agravado por el fallo del centro de control de tráfico de este lunes.

Garcia Alemany había accedido a la dirección de Renfe en Cataluña en marzo del año pasado, sustituyendo a Antonio Carmona, actualmente portavoz y responsable de relaciones institucionales de la compañía. García Alemany, que procedía de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València, ha vivido 10 meses intensos con la proliferación de obras en la infraestructura (sobre todo en la R3), que han complicado mucho la prestación del servicio.

Segunda fila

El director operativo de Rodalies de Renfe, cuyo papel estaba igualmente por redefinir tras la constitución de la nueva empresa mixta Rodalies de Cataluña y el nombramiento del consejero delegado, Òscar Playà, hace solo un par de semanas, sería el máximo responsable en Cataluña y también la persona que habría dado las indicaciones para que el servicio funcionara el sábado, a pesar de que desde el Govern se informó de madrugada que no habría trenes.

En cuanto a Adif, la persona que abandonará su posición será la persona responsable del área de mantenimiento, después de que la inversión en la infraestructura sea uno de los puntos críticos en esta crisis.