Bolsa
El Ibex 35 inicia la semana con un avance del 0,1% y consolida los 17.500 puntos
La subida ha permitido conservar la cota psicológica de los 17.500 puntos
EP
El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este lunes, la primera de la semana, con una subida del 0,13%, lo que le ha permitido conservar la cota psicológica de los 17.500 puntos, situándose en los 17.566,6 puntos en torno a las 09.00 horas.
La cotización del oro al contado, valor refugio por antonomasia, ha superado este lunes el umbral de los 5.000 dólares en respuesta a la debilidad del dólar y la incertidumbre relacionada con las erráticas políticas del presidente estadounidense, Donald Trump.
Bajo el plano 'macro' español, el Ministerio de Trabajo y Economía Social se reunirá hoy con los agentes sociales para avanzar en las negociaciones de la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026.
En los primeros compases de la jornada, los mayores avances del Ibex 35 correspondían a Puig (+1,37%), Colonial (+1,07%) y Cellnex (+1,05%), mientras que, por el contrario, entre los retrocesos destacaban ArcelorMittal (-1,09%) y Solaria (-0,86%).
Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo mixto. En concreto, París cedía un 0,12%, mientras que Londres, Francfort y Milán subían un 0,21%, un 0,11% y un 0,1%.
En este escenario, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- descendía un 0,22%, hasta los 64,93 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, bajaba un 0,26%, hasta los 60,91 dólares.
Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1845 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,250%.
- El restaurante del Centro de Málaga con casi dos siglos de historia por el que pasaron Picasso, Dalí y Lorca
- Málaga Nostrum se reinventa con más de 60 millones de inversión: estas son las fechas de apertura de los nuevos centros
- La nieve tiñe de blanco los puntos más altos de la provincia de Málaga
- Diez años de lucha por un Bosque Urbano en Málaga
- Keko, guía turístico malagueño: 'Miles de personas vinieron a esta fuente de Antequera para buscar un tesoro
- Trabajos de demolición del antiguo edificio de los cines en el centro de ocio Málaga Nostrum
- Málaga invierte 72.000 euros en poner 'Pedregalejo' en la playa de Las Acacias
- Málaga Guitar Experience: tres días de conciertos y cultura musical en Torremolinos