El Consejo de Seguridad Nuclear tendrá su informe sobre Almaraz ya este verano y mete presión al Gobierno para una decisión rápida

El futuro de la central nuclear de Almaraz vive un momento clave. Iberdrola, Endesa y Naturgy, que comparten accionariado en la planta cacereña, presentaron al Gobierno a finales de octubre la petición formal para aplazar hasta junio de 2030 el cierre de la central, cuyos dos reactores está previsto que se desconecten en 2027 y en 2028. Y el Ejecutivo reenvió la solicitud al Consejo de Seguridad Nuclar (CSN) como responsable de analizar las condiciones de seguridad nuclear que debe cumplir la planta para prolongar su funcionamiento.

El CSN ha pedido información extra a las compañías eléctricas sobre la posible ampliación de la planta para poder analizar en profundidad, y está previsto que las energéticas remitan esa documentación adicional a mediados de febrero. El supervisor augura que, si esa información remitida es completa y suficiente, podrá emitir su dictamen en apenas unos meses. La previsión que maneja el CSN es tener listo su informe este mismo verano, en julio o en septiembre a mas tardar, según ha apuntado el presidente del organismo, Juan Carlos Lentijo, en un encuentro con medios de comunicación.

El CSN dispone formalmente hasta finales de agosto de 2027 para emitir su informe sobre la solicitud de prórroga de la central cacereña, según el reglamento vigente. Sin embargo, los planes del organismo es tenerlo listo a mediados de este mismo año. Un dictamen rápido del CSN mete presión al Gobierno para que también sea rápida su decisión sobre si aprueba la ampliación de la licencia de Almaraz hasta junio de 2030.

Y es que una vez que el CSN envíe su dictamen al Ministerio para la Transición Ecológica, el departamento comandado por Sara Aagesen dispone de apenas cinco meses y medio para pronunciarse sobre la petición de Iberdrola, Endesa y Naturgy (seis meses de plazo legal, menos las dos semanas que tardó en remitir al CSN la petición de las eléctricas de finales de octubre). Así que el Gobierno tendría que aprobar o rechazar la solicitud para ampliar Almaraz a principios de 2027 para cumplir con esos plazos legales.

Desde el CSN se reconoce que el análisis del supervisor sobre Almaraz en principio será más ágil y más corto que en otras renovaciones de licencia de centrales, dado que la última revisión periódica de seguridad (RPS) que superó la central cacereña se extiende hasta 2030, precisamente hasta cuando las plantas han solicitado ampliar la vida de la planta.

Aparcado el expediente de cese

Las grandes eléctricas buscan salvar del cierre a la central nuclear de Almaraz y remitieron al Ministerio para la Transición Ecológica el 30 de octubre la solicitud de prolongación de la licencia de Almaraz la planta. Y justo a la vez que las compañías pedían posponer el cierre, también tuvieron que enviar de manera simultánea al Consejo de Seguridad Nuclear la documentación para ir preparando el cierre, para cumplir con los plazos legales del proceso oficial de cese de actividad según el calendario previsto.

La normativa obligaba a las empresas a remitir la información al supervisor antes del 1 de noviembre (justo dos años antes de que la fecha programada de cierre para el primero de los reactores, Almaraz I). Tras meses de tira y afloja entre el Gobierno y las eléctricas, en los que las compañías buscaban garantías de que conseguirían una rebaja de impuestos para sus centrales nucleares (que nunca llegaron), Iberdrola, Endesa y Naturgy fueron retrasando la solicitud oficial de ampliar la planta. Una demora que hizo que finalmente las empresas hayan presentado a la vez la petición de salvar la planta y la documentación obligatoria para cerrarla.

El Consejo de Seguridad Nuclear, no obstante, en los próximos meses sólo estudiará la petición de ampliación de vida de la central nuclear de Almaraz y dejará aparcado de momento el expediente de cese de la planta, como adelantó este diario. El supervisor entiende que el único encargo formal de que dispone actualmente del Gobierno es el de analizar los requisitos técnicos la prórroga de la autorización, tras reenviarle la solicitud de las eléctricas, y que son esos trabajos a los que les debe dar prioridad.

La reglamentación vigente no exige a Iberdrola, Endesa y Naturgy notificar el cese de Almaraz I hasta el 1 de noviembre de 2026, y hasta entonces el CSN no tendría que volver a retomar formalmente el estudio del expediente de cese. Si el Gobierno se pronunciara favorablemente sobre la ampliación solicitada para Almaraz antes de esa fecha límite del 1 de noviembre, el CSN no tendría que activar en ningún momento el expediente de cese.

El artículo 28 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) establece que los titulares de la central no están obligados a manifestar su intención de cese de actividad hasta un año antes de la fecha prevista. El CSN solicitó a las compañías la documentación necesaria para ‘preplanificar’ el cierre de la central con antelación suficiente, pero sus técnicos ahora no trabajarán en preparar la clausura. Y no lo harán, en principio, hasta noviembre del próximo año.

