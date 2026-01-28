Greencities vuelve el 15 y 16 de septiembre para definir soluciones sostenibles en las ciudades

Greencities, Urban Intelligence & Smart Mobility, la cita nacional sobre gestión urbana innovadora y sostenible, volverá a conectar a gestores públicos, empresas y redes los próximos 15 y 16 de septiembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), del Ayuntamiento de Málaga, con el objetivo de impulsar soluciones novedosas ante el nuevo paradigma que afrontan las ciudades.

En la edición de 2026, Greencities situará la gestión urbana sostenible y eficiente como eje central y responderá a desafíos actuales como la economía circular, transición climática y el uso de la energía; la naturaleza urbana; gestión del agua y la resiliencia hídrica; iluminación y los equipamientos eficientes, la movilidad inteligente y sostenible; así como el tratamiento de los datos, la interoperabilidad y los sistemas inteligentes.

Este espacio, convertido ya en un encuentro de referencia en España para el networking de alto nivel y la conversación público-privada, impulsará un debate amplio y diverso orientado al intercambio de conocimiento, la generación de sinergias, la toma de decisiones y la aceleración e implantación de nuevos proyectos, combinando también exposiciones y demostraciones, foros de contenido y la presentación de casos de éxito.

Uno de los fabricantes muestra uno de sus productos en la pasada edición de Greencities / Álex Zea

Fycma volverá a organizar este encuentro con el que convertirse en el epicentro de alcaldías, equipos técnicos y proveedores especializados que compartirán sus propias experiencias para identificar soluciones reales y generar negocio con impacto medible en los territorios. Para ello, cuenta con el apoyo de redes de ciudades como RECI (Red Española de Ciudades Inteligentes) e Innpulso.

Durante los días 15 y 16 de septiembre, Greencities ofrecerá un programa completo que combina innovación, conocimiento y networking para transformar la gestión urbana. La zona expositiva volverá a contar con la 'Green Plaza', el punto neurálgico de este foro en el que se expondrán soluciones y servicios innovadores que hacen de las ciudades entornos más sostenibles y eficientes.

En los distintos foros de contenidos, se abordarán proyectos, servicios, estrategias e iniciativas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para la gestión de los territorios. Asimismo, también se habilitará la 'Test Drive', una zona de pruebas específica para vehículos.

Imagen de archivo de Greencities / L.O.

Cabe destacar también que Greencities volverá a contar entre sus espacios de contenidos con el City Speakers, foro destinado a representantes municipales, para dar a conocer sus proyectos, retos y buenas prácticas en torno a la gestión de los territorios. Otro punto cardinal es el 'Foro de Alcaldes/as e Innovación-Encuentro de Líderes Urbanos', una convocatoria de alto nivel coorganizada con Cotec, RECI e Innpulso, pensada para impulsar la toma de decisiones estratégicas y la implementación de proyectos urbanos de impacto.

El encuentro también incluirá un networking profesional con agenda personalizada para favorecer encuentros entre territorios y proveedores especializados, así como convocatorias especializadas como la 'Open Call for Startups', un reconocimiento a empresas emergentes que impulsan proyectos disruptivos vinculados a la agenda urbana, y los 'Smart City Awards', que reconocen iniciativas en materia de Smart Cities desarrolladas por ayuntamientos y diputaciones españoles.

La edición 2025 de Greencities, Urban Intelligence & Smart Mobility reunió a más de 2.200 profesionales del sector, con la participación de 88 expositores, más de 200 entidades representadas y 100 ciudades y municipios. El evento contó con la presencia de más de 45 alcaldes y alcaldesas, 150 ponentes expertos y 40 paneles temáticos, consolidándose como un espacio internacional con representación de 27 países.