Rusia blanquea gasoil en España a través de Marruecos y Canarias

El buque cisterna 'Paxoi', de bandera chipriota, llegó a Las Palmas de Gran Canaria el 22 de enero procedente de Tánger. Descargó 5.500 toneladas de gasoil y regresó al día siguiente al puerto marroquí. Esta operación, en apariencia normal, camufla un complejo entramado internacional para el blanqueo del combustible de Rusia, vetado en la Unión Europea, que implica a Marruecos, con una ramificación logística en Canarias.

El 'Paxoi', otros dos buques cisterna muy similares –el Kefalonia y el Naxos II– y el petrolero de medio alcance Jessie Glory han recalado 14 veces en los últimos dos años en el puerto de la capital grancanaria en travesías que tienen el mismo objeto dentro del engranaje de la cadena de suministros con la que Rusia cuela combustible en España y en otros países europeos, a través de Marruecos. Rusia descarga el gasoil en puertos marroquíes, Marruecos lo vende luego como propio a España y el combustible ruso circula por las Islas y el continente .

De esta manera, el régimen de Putin burla los vetos de la Unión Europea y los países del G7 (Grupos de los Siete, los países más industrializados del mundo salvo Rusia) impuesto en febrero de 2023, un año después de la invasión de Ucrania por las tropas del Kremlin.

Escalas en el Puerto de La Luz de buques que participan en el tráfico de combustible ruso. / ED

Los servicios de información de Estados Unidos, multinacionales petroleras –como la española Repsol, una de las grandes perjudicadas– y organizaciones no gubernamentales –como el Instituto de Estudios Estratégicos del Mar Negro– están al tanto de esta trama para colocar petróleo refinado ruso en los mercados europeos.

PAXOI: AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2009. BANDERA: Gibraltar. CONSTRUÍDO EN : China. TIPO DE BARCO: Buque cisterna. ESLORA: 90 metros. MANGA: 17 metros. TONELAJE BRUTO: 5.500 toneladas. / E. D.

Esta red de blanqueo de combustible de Rusia ya está bajo investigación en España. La Oficina Nacional contra el Fraude (ONIF) y el Ministerio de Hacienda iniciaron las indagaciones en 2024 para rastrear las actuaciones encubiertas de la denominada 'mafia del diésel', una trama que mueve unos 2.000 millones de euros y que ha colocado el gasoil ruso en tanques de almacenamiento, infraestructuras de generación de energía, barcos, aviones y gasolineras de todo el país.

Este trasiego de buques, gabarras y petroleros que operan en aguas canarias, marroquíes y andaluzas con banderas de conveniencia, en su mayoría de Liberia, Islas Marshall, Chipre o Gibraltar, parten de un país, Marruecos, que carece de infraestructuras para producir derivados del petróleo a gran escala. Unas rutas creadas al margen de las que introducen los productos petrolíferos en España, que por lo general utilizan las refinerías de Algeciras y Huelva.

La cadena de movimientos de estas polémicas embarcaciones en el transporte, almacenamiento y distribución, acompañada de maniobras de despiste administrativas y marítimas, muestran un patrón destinado a ocultar la procedencia del combustible ruso.

Petroleros de medio y largo alcance, en muchos casos bajo el control de estructuras societarias opacas y algunos incluso en las listas negras de la UE y el G7, cargan gasolinas y gasóleo obtenidos del petróleo de Rusia en los puertos del Mar Báltico y se dirigen por el Atlántico Norte a Tánger, donde los esperan los buques cisterna, de menor tamaño (entre 90 y 120 metros de eslora), también conocidos como gabarras, y en manos, en su mayoría, de empresas griegas.

Después de la operación de trasvase en Tánger, son estas gabarras, como las tres que hicieron escala en Las Palmas de Gran Canaria, las que redistribuyen los combustibles por España y otros puntos de Europa. En apariencia, un comercio legal porque esos derivados del crudo son marroquíes, aunque su procedencia real sea Rusia. Así logran eludir los bloqueos internacionales al gasoil ruso.

El papel de Canarias

Canarias, por su posición estratégica en las rutas del Atlántico Norte, juega un papel importante en este triángulo de lavado de hidrocarburos entre Rusia, Marruecos y España. De las 14 escalas registradas por la Autoridad Portuaria de Las Palmas en el puerto de La Luz, desde la entrada en vigor de la prohibición de comprar combustibles rusos en febrero de 2023, en al menos nueve ocasiones estas gasolineras flotantes -la 'Paxoi', 'Kefalonia' y 'Naxos II'-hicieron el viaje de ida y vuelta a Tánger, que está a 1.700 kilómetros al norte de las Islas, dentro del entramado para el blanqueo del petróleo refinado en Rusia.

NAXOS II: AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2009. BANDERA: Chipre. CONSTRUÍDO EN: China. TIPO DE BARCO: Buque cisterna. ESLORA: 90 metros. MANGA: 15 metros. TONELAJE BRUTO: 4.600 toneladas. / E. D.

Además, en la mayoría de los casos estas gabarras que van y vienen de Tánger -para blanquear el crudo ruso- descargaron gasoil o fuel en los tanques de los muelles grancanarios. En total han dejado en Canarias 78.693 toneladas en operaciones de desembarque y trasbordo.

Tánger Med es el nombre de la nueva joya de las infraestructuras portuarias marroquíes. Inaugurado en julio de 2007, posee dos terminales de contenedores –con una capacidad de 3,5 millones de unidades–, una terminal de graneles, una estación para pasajeros y una terminal de hidrocarburos.

La clave está en Marruecos

A pesar de que Marruecos carece de infraestructuras suficientes para el refinado de grandes cantidades de crudo –su principal refinería, situada en Mohammedia, cerca de Casablanca, se encuentra inactiva y en proceso de liquidación desde 2015– y de que tiene una mínima producción de petróleo, sus ventas de diésel a España se han disparado en los tres últimos años.

Los datos de la exportación de combustible desde Marruecos confirman que el país está comprando gasóleo a Rusia a precios bajos, devaluado por las amenazas de sanciones de Europa y el G7. Lo puede hacer sin problemas. El reino de Mohamed VI es ajeno a las represalias internacionales -sobre todo europeas- contra Rusia por la invasión de Ucrania.

Marruecos actúa así como cómplice en esta intrincada malla de barcos, sociedades oscuras y pabellones sin control para colocar en España y otros países europeos miles de toneladas de hidrocarburos sacados de Rusia y vetados por la Unión Europea.

Solo entre marzo y abril de 2025, los muelles españoles recibieron 123.000 toneladas de gasóleo procedente del país magrebí, según la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. Las importaciones de carburantes desde el reino de Mohamed VI a España han pasado de cero toneladas en 2020 a 671.000, una tercera parte, 216.000 toneladas, solo en el primer semestre de 2025.

Las cifras no paran de crecer. Datos de seguimiento marítimo muestran que en 2025 Marruecos recibió más de un millón de toneladas de diésel ruso, alrededor del 25% de sus importaciones de combustible, cantidad increíble para un país desvinculado del tráfico internacional de hidrocarburos si no fuera por sus compraventas a Rusia.

KEFALONIA: AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2009. BANDERA: Liberia. CONSTRUÍDO EN: China. TIPO DE BARCO: Buque cisterna. ESLORA: 102 metros. MANGA: 17 metros. TONELAJE BRUTO: 4.580 toneladas. / E. D.

Unas operaciones que no han podido esquivar la vigilancia de los grandes operadores y petroleras internacionales. Repsol ha sido muy beligerante con el tráfico de los carburantes piratas. El CEO de la compañía española, Josu Jon Imaz, ha abordado con las autoridades españolas y comunitarias en diversas ocasiones la llegada ilegal de diésel de Rusia a países de Europa a través de destinos intermedios como Marruecos y Turquía.

"Lo más triste", aseguró Josu Jon Imaz en mayo de 2023 tras una reunión con la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, "es que a pesar de las sanciones y de que estamos en medio de una guerra, el diésel de Rusia sigue estando en el mercado, y sigue estando en el mercado europeo, y sigue estando en el mercado español".

La Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) y el Ministerio de Hacienda han enviado cientos de requerimientos a estaciones de servicio y operadoras de combustible para intentar esclarecer las denuncias del fraude de la 'mafia del diésel'.

Márgenes a la baja

La ONIF y Hacienda tratan de determinar la venta a estaciones de servicio repartidas por toda la Península de este combustibles ruso a un precio significativamente inferior al legal, con márgenes a la baja de entre 40 y 60 céntimos.

La trama fraudulenta de estos operadores fantasma es tan sencilla como eficaz: decenas de sociedades se constituyen y cierran en apenas unos meses mientras venden el combustible a las estaciones sin tributar a la Hacienda española. Las gasolineras, al menos buena parte de ellas, ni siquiera eran conscientes del origen fraudulento del carburante ni del fraude fiscal.

España no es el único país en alerta ante esta red de blanqueo que afecta a un socio comercial preferente, Marruecos. Estados Unidos, a través de sus servicios secretos, está al tanto de esta artimaña de Rusia, que se vale no solo de intrincadas redes empresariales y embarcaciones con banderas de conveniencia, sino de la laxitud en las reglas y la vigilancia en el mar.

"Están comprando petróleo y gas a Rusia mientras luchan contra Rusia. Es vergonzoso" Donald Trump — Presidente de EE.UU

La reacción de Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha exigido repetidas veces a Europa que deje de comprar petróleo y sus derivados a Rusia si no quiere enfrentarse a represalias arancelarias. Y Europa tiene que dar un paso al frente. No pueden seguir haciendo lo que están haciendo.

"Están comprando petróleo y gas a Rusia mientras luchan contra Rusia. Es vergonzoso para ellos, y resultó muy vergonzoso cuando me enteré, se lo puedo asegurar. Tienen que dejar de comprar energía a Rusia de inmediato. De lo contrario, todos estamos perdiendo mucho tiempo". Esto manifestó Trump en septiembre durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York .

Pero los movimientos de los petroleros procedentes de los puertos rusos del Báltico y de las gabarras que los esperan en Marruecos -con apoyo logístico desde el puerto de Las Palmas de Gran Canaria- prosiguen, tal y como han constatado organizaciones que supervisan el tráfico marítimo ilegal.

JESSIE GLORY: AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2024. BANDERA: Islas Marshall. CONSTRUÍDO EN: Corea del Sur. TIPO DE BARCO: Petrolero de medio alcance. ESLORA: 183 metros. MANGA: 32,2 metros. TONELAJE BRUTO: 29.549 toneladas. / E. D.

Hace apenas un mes, el 23 de diciembre, según los sistemas de seguimiento por satélite, el petrolero 'Papillon', que navega bajo la bandera de las Bahamas y vinculado a esta compraventa ilegal para dar salida al crudo ruso, llegaba al puerto de Tánger. Con 182 metros de eslora y construido en 2007, el 'Papillon', que frecuenta el puerto de Primórsk –el más grande de Rusia en el Báltico–, descargó 400.000 barriles de combustible. Tres grandes gabarras esperaban para recibir el cargamento: 'Kefalonia' –una de las que con más frecuencia recalan en el Puerto de Las Palmas de Gran Canaria–, 'Mykonos' y 'Symi'.

Solo unos días más tarde, el 'Stanislav Govorukhin', petrolero ruso que lleva el nombre de uno de los directores soviéticos de cine más populares, de 183 metros de eslora, también hacía escala en Tánger con una carga similar. El sábado, el 'Stanislav Govorukhin' se encontraba en aguas próximas a otro puerto marroquí, Mohammedia, al norte de Casablanca, otro de los puntos utilizados por la red para blanquear el combustible procedente de Rusia.

La ‘dark fleet’

La historia se repite de forma permanente con estos petroleros y estas gasolineras flotantes griegas de casco azul. También en diciembre, otros dos petroleros de Rusia, el 'Chariot Tide', con bandera de Mozambique e inscrito en las listas de sanciones de la Unión Europea y el Reino Unido, y el 'Palermo', con bandera de las Islas Marshall, se registraron en el camino a Tánger con casi un millón de barriles de diésel almacenados en sus bodegas.

El caso del 'Chariot Tide' simboliza otra amenaza de la denominada 'dark fleet' o flota fantasma: la medioambiental. Ecologistas en Acción de Andalucía solicitó el día 27 de diciembre a Salvamento Marítimo que extremara la vigilancia ante la presencia, frente a las costas de Almería, de este buque "utilizado para el transporte de crudo y productos refinados rusos esquivando las sanciones internacionales".

Noticias relacionadas

El buque de Salvamento Marítimo 'Clara Campoamor' monitorizó al 'Chariot Tide', que parecía a la deriva. Ecologistas en Acción observó posibles fallos técnicos, que podían suponer un riesgo para el medio marino frente a la costa andaluza, pero también podía tratarse de una detención premeditada en espera de nuevas órdenes, dada la opacidad con la que se mueven estos barcos. El sábado se dirigía al puerto de Said (Egipto) tras reemprender la marcha.