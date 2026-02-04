España abre la carrera para instalar sus primeros grandes parques eólicos en el mar

España está llegando tarde a la revolución de la eólica marina que ya está en marcha en otros países. En Europa ya están funcionando parques eólicos en el mar con una potencia de 37.000 megavatios (MW), con Reino Unido y Alemania a la cabeza, y en Estados Unidos se habían lanzado varios megaproyectos que ahora están en duda por el frenazo que quiere imponer la Administración Trump. Pero en las aguas españolas sólo hay operativos un puñado de prototipos de parques ‘offshore’ y plataforma de ensayo.

España se ha quedado atrás por razones orográficas y tecnológicas: sus aguas territoriales son muy profundas y dificultan la instalación de los aerogeneradores anclados al suelo marino. Los avances tecnológicos acelerados para el desarrollo de la eólica marina flotante, que permiten sortear el problema de la profundidad, van a permitir a nuestro país sumarse al boom. Y el Gobierno da ahora nuevos pasos para conseguirlo.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha puesto en marcha el proceso para poder convocar subastas y repartir concesiones a compañías energéticas interesadas en implantar los primeros parques eólicos marinos. El departamento comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen ha abierto una consulta pública para definir las bases del primer proceso de concurrencia competitiva para desplegar eólica marina en las aguas nacionales, con el objetivo de instalar entre 1.000 y 3.000 MW de parques ‘offshore’ con finalidad comercial hasta 2030.

La consulta pública es el paso previo a la elaboración de una orden ministerial en la que se establecerá las áreas dónde se instalarán los primeros parques, la potencia que se licitará en la subasta, los plazos de ejecución y puesta en marcha de los parques y los criterios de ponderación de las pujas para determinar a quiénes adjudicar las concesiones públicas en liza.

Por dónde empezar

El Gobierno ya identificó en 2024 las zonas de la costa española en que podrán instalarse parques eólicos a través de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM). Se trata de un instrumento de zonificación para los distintos usos del mar y que incluye 19 zonas de alto potencial para la instalación de aerogeneradores marinos. Son 5.000 kilómetros cuadrados de superficie marina (el 0,46% de las extensión de las aguas territoriales españolas) frente a las costas de Galicia, Asturias, Andalucía, Canarias, Cataluña y Baleares. Fuera de esas zonas no podrán instalarse parques eólicos, pero el Gobierno quiere definir por cuál o cuáles de ellas empezar con el despliegue.

Transición Ecológica pretende que las energéticas hagan sus aportaciones sobre cuál o cuáles de las zonas identificadas para instalar eólica marina deberían seleccionarse para participar en la primera subasta, sobre si sería mejor elegir varias zonas para que compitan entre ellas, y también si en la puja debe licitarse un solo parque de mucha potencia o varios parques de menor tamaño. Y el Gobierno también busca aportaciones para definir los criterios deben priorizarse para realizar las adjudicaciones (teniendo en cuenta hasta un 30% pueden ser criterios no económicos, singularmente el precio de la energía, sino de carácter social y medioambiental) y la mejor manera de garantizar que las empresas energéticas cumplen con los plazos para tener en marcha los molinos sobre el mar.