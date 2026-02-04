El Ibex 35 abre a la baja lastrado por el Santander, que cae un 4% ante las dudas sobre la operación en EEUU
Las acciones del Banco Santander se vieron afectadas en Wall Street tras anunciar la adquisición del banco estadounidense Webster Bank por 10.300 millones de euros, pese a sus beneficios récord
El Ibex 35 ha iniciado su sesión este martes con un traspiés y acumula caídas del 0,60% en los primeros compases de la sesión aunque se aferra a los 18.000 puntos, tras el castigo de los inversores al Banco Santander. La temporada de resultados en la Bolsa de Madrid ha arrancado con castigos para varias firmas, entre ellas, los títulos en plena ojo de huracán del castigo inversor son los del Banco Santander, después de que anunciará la adquisición del banco estadounidense, Webster Bank, por 12.200 millones de dólares (10.300 millones de euros), antes de anunciar un beneficio récord, de 14.101 millones de euros.
La entidad también ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un nuevo programa de recompra de acciones por un importe de 5.030 millones de euros, con duración hasta el 21 de julio de 2026.
La banca bajo presión
Aunque la entidad cantábrica que preside Ana Botín reveló tanto la operación como sus resultados al cierre de los parqués europeos, la noticia llegó en medio de la sesión de Wall Street. Las acciones del Santander en la Bolsa de Nueva York, donde también cotiza, cerraron con caídas del 6,36% al cierre.
Entre otras firmas que presentaron resultados, destaca Unicaja, cuyas acciones cerraron con una caída de casi el 5% pese haber cerrado con un beneficio récord. La banca seguirá bajo presión en los próximos días mientras el mercado queda a la espera del balance del BBVA, que presentará sus resultados de 2025 este jueves.
Entre otras dudas, los mercados europeos estarán pendientes de la decisión que tomará el Consejo del Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort este jueves, y quedará pendiente la evolución de los tipos.
