El Ibex 35 se aleja del terreno histórico de los 18.000 puntos al cierre de la semana lastrado por el Sabadell

El Ibex 35 ha extendido sus caídas por tercer día consecutivo al cierre de la semana tras su desplome del 1,96% de la víspera. El selectivo madrileño ha iniciado la última sesión de la semana con una caída del 0,50% en la apertura, aunque lucha por girar al alza y superar los 17.700 puntos. La Bolsa de Madrid se vio arrastrada por las fuertes caídas que contagiaron a la banca este jueves: el BBVA se dejó un 8,8% y el Santander, un 2%. Durante esta jornada, la banca sigue en la diana: los inversores digieren la salida de González-Bueno al frente del Sabadell, y la publicación de las cuentas anuales del banco vallesano, con un beneficio neto de 1.775 millones de euros.

El Palacio de la Bolsa vivió una semana marcada por caídas en el sector bancario en pleno apogeo de la temporada de resultados empresariales. El BBVA —entidad que anunció un beneficio histórico de 10.511 millones este jueves— vivió su peor batacazo bursátil desde abril del año pasado que evaporó más de 10.000 millones en capitalización. Los títulos del BBVA giran al alza esta mañana. El Banco Sabadell, por su parte, retrocede cerca de un 4% en los primeros compases de la sesión tras presentar su balance anual.

El tono bajista no se contiene en España. Desde Asia, a Wall Street y los principales parqués de Europa, las ventas generalizadas han contagiado toda clase de activos, desde las acciones bancarias, hasta los metales preciosos, e incluso el Bitcoin, que acumula caídas del 50% desde su pico de octubre.

En el primer tramo de la sesión, las compañías que anotan las mayores subidas son Ferrovial (+1,55%), Acerinox (+1,50%), el BBVA, que deja atrás las caídas (+1,38%) y Repsol (+1,52%). Del lado contrario, el más rezagado es el Sabadell (-3,40%), Amadeus (-1,50%), Grifols (-1,30%) y Cellnex (-1,11%).

Este viernes, el resto de los parqués en Europa han iniciado la jornada con tono pesimista. La Bolsa de Fráncfort, por su parte, abre la jornada plano. La Bolsa de Milán también inicia con caídas del 0,90% en los primeros compases de la sesión y París retrocede un 0,40%, al igual que Londres.

La plata se deja un 5%

En los mercados petroleros, el barril del Brent, la referencia europea, sube un 1,20% hasta marcar los 68,31 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) asciende un 1,25% hasta los 61,10 dólares por barril. Los metales preciosos luchan por girar al alza. El oro, por su parte, anota caídas leves del 0,45% hasta perder de nuevo el terreno de los 4.800 dólares por onza troy. La plata, por su parte, vuelve a anotar caídas cerca del 6% y cotiza cerca de los 72 dólares por onza.