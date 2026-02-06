El Ibex 35 cierra al alza una semana de movimientos bruscos motivados por la banca

El Ibex 35 ha cerrado la semana con una sesión al alza, después de que el pasado jueves registrase su peor caída desde el pasado mes de noviembre. Así, el selectivo español ha ganado este viernes un 1,11%, colocándose en la marca de los 17.943,30 puntos, muy cerca de culminar por encima de la cota histórica que ya logró esta semana: los 18.000.

Gran parte del desplome experimentado por el parqué madrileño en estos últimos días se explica a partir de los resultados en banca. Unicaja, BBVA, Santander y el Sabadell han presentado sus cuentas estas semanas, que a pesar de conllevar récords históricos de beneficio en el caso de los dos bancos más grandes, resultaron en caídas para sus cotizaciones. El pasado jueves, tras presentar los resultados de 2025, el BBVA se dejó un 8,8%. El Santander hizo lo propio el miércoles, perdiendo cerca de un 4% tras registrar un récord histórico de beneficios y anunciar la compra de la entidad estadounidense Webster.

Este viernes le ha tocado el turno al Sabadell. Tras anunciar de súbito anoche la salida de su Consejero delegado, César González-Bueno, y la llegada de su sustituto, Marc Armengol, la entidad presidida por Josep Oliu ha presentado hoy sus cuentas, mostrando ganancias de 1.775 millones de euros, un 2,8% menos que el año anterior. Los inversores, como ya hicieron con BBVA y Santander, han castigado al banco en bolsa.

El mercado castiga al Sabadell

Al cierre de la sesión, las compañías que anotaron las mayores subidas fueron Sacyr (+5,55%), Acerinox (+5,13%), ArcelorMittal (+4,53%) e IAG (+4,43%). Por otra parte, el Sabadell ha liderado la clasificación de perdedores esta jornada, con una caída dle 4,72%. Puig (-2,36%), Amadeus (-2,03%), Cellnex (-1,47%) y CaixaBank (-0,64%) han sido los siguientes por la cola.

En cuanto a la situación en el resto del continente, los principales selectivos europeos culminaban en su totalidad la jornada al alza. La más acusada la ha vivido el DAX alemán, con un avance del 1,11%, mientras que el CAC 40 francés ganaba un 0,43%. El FTSE 100 londinense se apuntaba un 0,56%, y la Bolsa de Milán subía un modesto 0,08% para cerrar la semana.

Por otra parte, en lo que respecta a los mercados al otro lado del Atlántico, las plazas clave en EEUU arrancaban su jornada con alzas para borrar los desplomes pasados. El Dow Jones subía, al momento del cierre europeo, un 1,97%, mientras que el Nasdaq, selectivo tecnológico por excelencia, lo hacía en un 1,54%, impulsado por las ganancias de Nvidia (+6,66%). Por su parte, el S&P500, índice que aglutina a las mayores empresas del continente, sumaba un 1,43%, mostrando el buen ánimo de los mercados estadounidenses.

Noticias relacionadas

La plata se deja un 5%

En los mercados petroleros, el barril del Brent, la referencia europea, ganaba un 1,44% hasta marcar los 68,53 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) ascendía un 1,42% hasta los 64,19 dólares por barril. Los metales preciosos luchaban también por girar al alza. El oro, por su parte, registraba un aumento del 1,71% hasta los 4.972 dólares por onza, buscando retomar la marca de los 5.000. La plata cotizaba en rojo, cayendo un 0,65% hasta los 76 dólares por onza.