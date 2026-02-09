La Seguridad Social monitorizará la evolución de las bajas laborales ante el progresivo aumento de ausencias

La Seguridad Social creará un observatorio para monitorizar junto a patronal y sindicatos la evolución de las bajas laborales, ante el progresivo repunte de las ausencias experimentado durante los últimos años. Desde 2017, el número de incapacidades temporales se ha prácticamente duplicado y en 2024 se registraron un total de 8,6 millones de partes de baja, según los datos publicados la semana pasada por la Airef. "El Gobierno lleva a cabo una evaluación constante mediante evidencia empírica sobre los factores determinantes de la IT, su diseño institucional y la mejora de su gobernanza", ha afirmado el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, este lunes tras reunirse con los agentes sociales.

Desde el Ministerio liderado por Elma Saiz no han detallado qué información adicional pretenden introducir mediante dicho observatorio, en tanto que el número de bajas, los motivos de las mismas, el grado de reiteración de cada paciente y el coste de las mismas, entre otros, ya son datos que están en su haber. Su intención, tal como han manifestado en un comunicado, es "promover una gestión más eficaz de esta prestación del sistema de Seguridad Social". No especifica si eso pasa por tratar de reducir el número de bajas, su duración o la reiteración de las mismas.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hace meses que aborda, con un ritmo intermitente, fórmulas para tratar de modificar los mecanismos de gestión de las bajas laborales. La principal propuesta que tiene ahora mismo sobre la mesa y hace meses que está en lid es introducir una flexibilidad para que las personas que vienen de una baja de larga duración puedan incorporarse progresivamente a su puesto una vez reciban el alta. Es decir, mantengan durante el primer mes un porcentaje de reducción de jornada, si así se lo recomienda el médico, según los primeros borradores remitidos a los agentes sociales.

El secretario de Estado de Seguridad Social se ha comprometido a remitir una nueva propuesta a patronales y sindicatos al respecto, en tanto que la primera no cayó bien ni entre representates de trabajadores ni de empresas. En el marco del observatorio anunciado, cuyos participantes serán los actores hoy ya implicados en la mesa de diálogo social que aborda dicha cuestión, el Ejecutivo quiere estudiar nuevas propuestas de modificación.