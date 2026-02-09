El Ministerio de Transportes y sindicatos llegan a un acuerdo para desconvocar la huelga de trenes

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y los sindicatos ferroviarios han llegado a un principio de acuerdo para desconvocar la huelga que ha comenzado este lunes y que iba a alargarse hasta el miércoles.

Fuentes de las dos partes explican a Europa Press que se trata de un principio de acuerdo y que, en torno a las 16.00 horas de este lunes, todavía no se ha firmado la desconvocatoria de la huelga, algo de lo que informarán a lo largo de la tarde.

Desde el Departamento encabezado por el ministro Óscar Puente aseguran que suscriben "por completo" las declaraciones de los representantes de los trabajadores para validar acuerdo. Los propios sindicatos lo han calificado de "histórico" y han explicitado que incluye mejoras en inversión, mantenimiento y personal.

"Desde el Ministerio de Transportes reconocemos la voluntad de diálogo que han mantenido especialmente los sindicatos durante la negociación y nos felicitamos por la capacidad de acuerdo y de consenso en beneficio siempre de nuestro sistema ferroviario", añaden.

Secundación de la huelga

No todos los sindicatos se han sumado a la desconvocatoria todavía, por lo que las negociaciones seguirán abiertas durante esta tarde. Además de Semaf (maquinistas), CCOO y UGT, que suman entre los tres más del 80% de representatividad del sector, otros sindicatos como CGT, SF-Intersindical y Alferro también convocaron huelga.

Por la mañana, Renfe cifraba en un 11,6% el porcentaje de la plantilla que estaba secundando la huelga en toda su operativa, incluyendo todos los servicios de pasajeros y de mercancías, así como el resto de actividades en talleres.

El seguimiento acumulado entre el turno de noche y de mañana ascendía al 11,2%. Ni Iryo ni Ouigo han informado de la incidencia de la huelga en sus servicios.

Los paros en Andalucía no habían provocado cancelaciones, ya que la Alta Velocidad sigue suprimida tanto con Madrid como con Sevilla, este último por las borrascas. Por otro lado, sí se habían establecido servicios mínimos en el cercanías.