Indra renueva el contrato del AVE a La Meca por 130 millones durante cinco años

Indra ha renovado por un periodo de al menos cinco años el contrato para mantener y operar los sistemas tecnológicos que gestionan el tráfico ferroviario, la señalización y las telecomunicaciones de la línea de alta velocidad entre La Meca y Medina, conocida como el “AVE a La Meca”, por unos 130 millones de euros, según ha informado la compañía.

La ampliación se enmarca en la prórroga del contrato de operación y mantenimiento adjudicado al Consorcio Español Alta Velocidad Meca Medina (CEAVMM) por Saudi Arabia Railways (SAR), la empresa ferroviaria saudí. En el nuevo acuerdo, el consorcio incorporará además 20 trenes adicionales de Talgo, que también irán equipados con sistemas de telecomunicaciones de Indra.

La empresa ha subrayado que sus soluciones de gestión integrada del tráfico ferroviario (TMS) resultan clave para la explotación segura y eficiente de los más de 450 kilómetros del trazado, así como para dar servicio a los más de 900.000 pasajeros mensuales que utiliza actualmente la línea. A ello se suma, ha añadido, el uso de sus tecnologías para la venta y reserva de billetes.

Este anuncio llega después de que el pasado domingo el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, avanzara en Riad una operación de alrededor de 2.800 millones de euros para compañías españolas vinculada a la continuidad de Renfe como operadora del Haramain durante cinco años más, hasta 2038, y a la compra de 20 nuevos trenes a Talgo.

“El compromiso sostenido de Indra con la innovación y la mejora continua ha sido determinante para garantizar un servicio ferroviario seguro, eficiente y de alta calidad”, ha señalado el director de Movilidad y Tecnología de la compañía, Raúl Ripio, quien ha destacado que la renovación refuerza la apuesta por la transformación digital del transporte en una región con fuerte crecimiento de la movilidad.

Indra es responsable de los sistemas de telecomunicaciones que permiten comunicaciones fiables y en tiempo real entre trenes, estaciones, el personal operativo y el centro de control de Jeddah. Ese centro, diseñado y equipado por la empresa, concentra la supervisión y coordinación de las operaciones en toda la infraestructura, facilitando anticipar incidencias, agilizar la toma de decisiones y responder con rapidez ante cualquier eventualidad.