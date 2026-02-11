Accidente ferroviario
Dos sindicatos ferroviarios, Vox y otras cinco entidades solicitan personarse en la macrocausa de Adamuz
El Tribunal de Instancia de Montoro abre una pieza separada de acción popular para resolver sobre la admisión de estas acusaciones
Pilar Cobos
Un total de ocho entidades han solicitado al Tribunal de Instancia de Montoro personarse como acusación popular en el procedimiento iniciado para esclarecer el accidente de trenes acontecido en Adamuz (Córdoba) el 18 de enero pasado, que provocó 46 víctimas mortales y un centenar de heridos. Estas son el Sindicato Estatal de Maquinistas Ferroviarios (Semaf); Alternativa Ferroviaria (Alferro); los partidos políticos Vox y Iustitia Europea; el sindicato de funcionarios Manos Limpias, y las asociaciones Hazteoír.org, Víctimas de los políticos y Liberum.
Este miércoles, la plaza 2 de la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro ha notificado la apertura de una pieza separada de acción popular, que integra los escritos y las querellas presentados por estas entidades. La finalidad es resolver sobre la admisión de sus personaciones en esta macrocausa.
Recibidas 14 denuncias y siete solicitudes de personación
De forma previa a esa decisión, la letrada de la Administración de Justicia ha requerido a las partes para que subsanen cuestiones formales en el plazo de diez días. En la diligencia conocida hoy el tribunal detalla, además, que una vez solucionadas esas exigencias formales, se resolverá sobre la prestación de fianza por parte de las entidades.
En los últimos días, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha informado de que el juzgado de Montoro había recibido ya 14 denuncias y siete solicitudes de personación en esta causa. No obstante, fuentes de la abogacía consultadas por este periódico confirman que las familias están comenzando a formular sus denuncias y que barajan la constitución de una asociación de afectados por esta primera tragedia en la alta velocidad española.
A este respecto, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ya avanzó que la causa tendrá piezas separadas por cada una de las víctimas y auguró que se producirá "un goteo permanente" de denuncias dado el elevado número de afectados. Este responsable avanzó que será un procedimiento judicial "muy problemático" y también explicó que "habrá que hacer un trabajo procesal importante de unificación de las personaciones, porque si no, puede ser una locura como no unifiquemos a las personas y a las entidades para que se pueda trabajar de forma correcta".
