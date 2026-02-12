ING gana 335 millones en España y Portugal en 2025, un 7% más

ING ganó 335 millones de euros en España y Portugal en 2025, un 7% más que en el ejercicio anterior, según informó la entidad este jueves. Entre enero y diciembre, los ingresos totales del banco neerlandés alcanzaron los 1.181 millones de euros, lo que supone un avance del 1,2%. En banca de particulares, el banco sumó 325.000 nuevos clientes y superó los 4,6 millones en la región. Casi la mitad de las altas (el 49%) correspondieron a clientes jóvenes, detalló ING.

En el área de ahorro, la entidad rebasó los 56.000 millones de euros en saldos de clientes, un 8% más. A lo largo del año, abonó 497 millones de euros en remuneración al ahorro y se abrieron 368.000 nuevas Cuentas Naranja.

En gestión de patrimonio fuera de balance, ING administraba 23.000 millones de euros en activos bajo gestión. El crecimiento se apoyó principalmente en el bróker, cuyos activos aumentaron un 30%, hasta 10.400 millones. Los fondos de inversión alcanzaron los 7.400 millones, mientras que el patrimonio en planes de pensiones se situó en 4.900 millones, un 9% más.

En crédito, la cartera hipotecaria ascendió a 25.900 millones de euros, un 9% más, impulsada por las hipotecas para menores de 36 años, que ya representan el 45% de la nueva producción. En total, la producción hipotecaria nueva se situó en 4.200 millones.

En financiación al consumo, el saldo total llegó a 4.000 millones de euros, con una nueva producción de 2.600 millones durante 2025.

Por último, en banca corporativa y de inversión, las líneas de financiación crecieron un 10%, hasta 14.300 millones de euros. El volumen movilizado en financiación sostenible se incrementó un 46%, hasta 10.900 millones.