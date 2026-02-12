Sanofi refuerza su cúpula con la española Belén Garijo tras su etapa como CEO de Merck

La ejecutiva albaceteña, Belén Garijo, una de las directivas españolas que cuenta con mayor proyección internacional, asumirá la dirección del grupo farmacéutico francés Sanofi, compañía a la que se incorpora después de su etapa al frente de Merck, donde era hasta ahora consejera delegada global. Garijo toma el relevo del que fue hasta ahora el consejero delegado de Sanofi, Paul Hudson, cuyo último día al frente de Sanofi será el próximo 17 de febrero.

Garijo (Almansa, 1960) vuelve a la multinacional parisina por segunda vez y toma el relevo de Paul Hudson, quién ejercía el cargo hasta ahora. Garijo, licenciada en medicina por la Universidad de Alcalá y especializada en farmacología clínica en el Hospital Universitario de la Paz (Madrid) desarrolló gran parte de su carrera en el laboratorio francés antes de incorporarse a la compañía alemana. Kai Beckmann ha sido elegido como el succesor del puesto de Garijo en Merck tras su salida.

Frédéric Oudéa, el presidente del consejo de administración de Sanofi, dio la bienvenida a Garijo. "En una industria farmacéutica en rápida evolución, ponemos a Sanofi en manos experimentadas, y la brillante carrera internacional de Belén Garijo da fe de su visión estratégica y su capacidad para impulsar transformaciones profundas y generadoras de valor", ha expuesto Oudéa. El grupo ha subrayado que la productividad, la gobernanza y la capacidad de innovación de I+D serán sus prioridades tras la salida de Hudson.

La directiva tenía previsto cerrar su trayectoria de más de 15 años en la empresa alemana, donde fue consejera delegada del ámbito de Healthcare durante seis años y la presidenta del comité ejecutivo y CEO del grupo.

Las acciones de Sanofi retroceden un 0,90% en la apertura del parqué francés.