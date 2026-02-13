Energía
Trump autoriza a Repsol y a otras petroleras a reanudar sus operaciones en Venezuela
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos levanta las sanciones al crudo venezolano
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha devuelto la autorización a Repsol y a otras cuatro multinacionales petroleras --la estadounidense Chevron, la italiana Eni y las británicas BP y Shell-- para reanudar sus operaciones en Venezuela sin sanciones.
Por un lado, el Gobierno de Donald Trump emitió una licencia con la que permite a estas empresas realizar cualquier transacción que tenga que ver con el sector petrolero. Y, por otro, emitió otra con la que habilita a empresas de todo el mundo a celebrar contratos para nuevas inversiones en petróleo y gas.
No permite transacciones con empresas de Rusia, Irán o China, ni con entidades propiedad o controladas por empresas conjuntas con personas de esos países.
Esta medida supone la mayor relajación de las sanciones a Venezuela desde que las fuerzas estadounidenses capturaron y destituyeron al presidente Nicolás Maduro en enero. Y después de que Trump reuniera en la Casa Blanca a grandes empresas petroleras para pedirles invertir al menos 100.000 millones de dólares (unos 85.000 millones de euros) para reconstruir la infraestructura petrolera de la región.
En ese encuentro, en el que participó el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, la compañía española se comprometió a triplicar su producción en el país en dos o tres años si se dan las circunstancias necesarias. Trump afirmó que Estados Unidos va a garantizar la seguridad y la estabilidad en la región.
