Vivienda
El precio de la vivienda cierra 2025 con una subida del 13% y marca un récord histórico con 2.230 euros/m2
El valor tasado de la vivienda rebasa todos los trimestres del pasado año los 2.000 euros/m2 y supera los valores que se alcanzaron en plena burbuja inmobiliaria
EFE
El precio de la vivienda acentuó su subida en 2025 con un incremento interanual del 13,1 % hasta alcanzar los 2.230 euros/m2, el mayor importe que se registra en toda la serie histórica de la estadística de valor tasado de Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que arranca en 1995.
Con este aumento de dos dígitos, el valor tasado de la vivienda rebasó todos los trimestres del pasado año los 2.000 euros/m2 y superó los valores que se alcanzaron en plena burbuja inmobiliaria.
Si se analiza la evolución de los datos del cuarto trimestre del año frente a los del trimestre anterior, el valor tasado de la vivienda arroja una subida del 3,6 % en tasa intertrimestral.
Para elaborar esta estadística el Ministerio utiliza como fuente de información los datos de los informes de tasación procedentes de las empresas tasadoras que pertenecen a la Asociación Española de Análisis del Valor (AEV).
- Con Málaga pide retirar las licencias de discotecas en edificios residenciales del Centro
- El pueblo de Málaga que celebra la fiesta de la 'sopa de los siete ramales' con degustaciones, dulces y mercadillo: ideal para visitar con niños
- Teatinos: el fin de que los vecinos mantengan las zonas verdes, más cerca
- Este desconocido pueblo de la Serranía de Ronda tiene los mejores espárragos y ofrece catas, cocina en directo y excursiones este fin de semana
- Copa del Rey de baloncesto 2026: partidos, horarios y dónde ver por televisión
- Confirmado: el mercadillo más grande de Málaga ya tiene fecha y contará con animaciones, 'foodtrucks' y talleres para toda la familia
- Detenido en Málaga un entrenador de fútbol base por delitos sexuales a tres menores
- Torremolinos cambia de uso del edificio del Museo de la Ciudad para albergar una sede la UMA