Magnum apuesta por el pistacho, el caramelo y las galletas Dinosaurus para sus helados de este verano

Dos helados con el pistacho como protagonista, el Magnum Signature Pistacho, recubierto por una capa de chocolate de Dubái y trocitos de crocant, y el Cornetto Max Pistacho, cubierto por un disco de chocolate blanco con trocitos de pistacho tostado, forman parte de las novedades presentadas esta semana por The Magnum Ice Cream Company, que se suma así a la tendencia creciente de los consumidores por este fruto seco. Ambos productos forman parte del nuevo catálogo previsto para quioscos, tiendas de conveniencia, gasolineras y puntos de venta móviles en playas y zonas turísticas, ha informado la empresa. La dueña de marcas como Magnum, Frigo, Carte d'Or, Ben&Jerry's o Cornetto arranca el año 2026 después de que el pasado diciembre saliera por primera vez a Bolsa con una valoración de 7.941 millones de euros en los mercados de Londres, Nueva York y Ámsterdam.

Celebración de la salida a Bolsa de The Magnum Ice Cream Company (TMICC), con su consejero delegado, Peter ter Kulve, en primer plano, el pasado 8 de diciembre. / RAMON VAN FLYMEN / EFE

La empresa Unilever, a la que pertenecía hasta ahora la fabricante de helados, conservará una participación inferior al 20% durante un máximo de cinco años en la nueva empresa, que opera de forma independiente desde el pasado 1 de julio en el marco del proceso para completar su escisión. The Magnum Ice Cream Company tiene una cifra de negocio cercana a los 8.000 millones de euros y presencia en más de 80 países de todo el mundo, con sus distintas marcas.

Caramelo y galletas

La misma Magnum recupera para este verano dos de sus barritas más emblemáticas: la Caramel&Nuts, que el helado de vainilla con un sirope de caramelo, todo ello bañado en el chocolate negro que identifica a la marca, y la Gold Caramel, adaptación del helado que ya comercializó el verano pasado, pero ahora en barrita. Y, en alianza con la galletera Artiach, lanza el Sandwich Dinosaurus, un helado con auténtica galleta Dinosaurus (la número 1 en hogares con niños en España). También en formato sándwich, presenta el Remix Cookie.

Completa el cartel de este año el Solero Berries, de vainilla mezclada con remolinos de salsa de frutos rojos y recubierto con un sorbete de frutos rojos, y el Volcanix, que debe su nombre a las cinco capas que contiene: helado de chocolate y vainilla, salsa de caramelo salado, trozos de galleta de chocolate y bolas de caramelo cubiertas de chocolate, todo envuelto en una cobertura crujiente.

Para los más pequeños, ha ideado el helado Minecraft con tres capas de sabor que representan los bloques más emblemáticos: hierba (vainilla verde), tierra (cacao) y diamantes (bolitas crujientes azules en helado de vainilla). Y para los nostálgicos o para quienes quieran descubrir qué triunfaba en los ochenta, regresa el Frigurón, un icónico helado tropical en forma de tiburón azul, que fue retirado hace unos años del mercado ante dificultad técnica de reproducir su característico color utilizando solo colorantes naturales.

Noticias relacionadas

Imagen del helado Frigurón, que Frigo comercializó en los años 1980. / Frigo

Para el consumo dentro del hogar, la compañía refuerza su portafolio con tres nuevas referencias de Ben&Jerry’s. El más curioso es el nuevo Churrifically Churros, con caramelo y trozos de churros. Lanza también el Sandwich Cookie Dough y el Brookies&Cream, con galletas y crema.