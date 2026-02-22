El norte de Portugal se 'lanza' a la tierra a por materias primas críticas para las industrias de automoción y defensa

Allied Critical Metals Inc. es una minera canadiense que ha incrementado en más de un 300% su capitalización bursátil en el último año —hasta superar los 170 millones de dólares a cierre de sesión del viernes— pese a que sus dos proyectos en cartera todavía están, en el mejor de los casos, en ciernes. Ambos se sitúan en el norte de Portugal, en freguesías de Montalegre y Vila Real, y con ellos quiere convertirse en el mayor productor de wolframio del país.

El foco lo tiene puesto en las industrias de automoción y defensa, aunque la compañía también enfatiza las bondades de este elemento químico para la fabricación de semiconductores o maquinaria y robótica de última generación. Hace menos de un mes comunicó a sus inversores que empezaba una "extensa" campaña de perforación en una de las minas, la de Borralha, para determinar "con mayor precisión" cuánto wolframio (o tungsteno) esconden esas tierras. Para la otra, la de Vila Verde, también ha incluido como posibles elementos a explotar el plomo, estaño y plata.

Son dos iniciativas de una misma promotora —realiza los trámites administrativos a través de la mercantil Minerália—, pero son solo dos del manojo de proyectos para la localización y extracción de elementos y minerales críticos en el norte del país, que está dando un acelerón por el incremento de la demanda y el empuje que procede de Bruselas. En Galicia hay minas activas de magnesio y proyectos para la extracción de cobre, cobalto, litio o wolframio, pero esta industria extractiva continúa capitalizada por las rocas ornamentales, granito, pizarra o cuarzo.

Hasta el día 26 de enero estuvo en fase abierta de participación pública la solicitud de prospección para la búsqueda de "depósitos minerales de cobre, plomo, zinc, antimonio y oro" en 66 kilómetros cuadrados alrededor de la aldea de Avidagos, en Mirandela, a cargo de la empresa GenericWays. Es una SL de apenas 5.000 euros de capital social —la mayoría de estos trámites se hacen en favor de conglomerados extranjeros—, si bien su gerente, Rui Manuel de Freitas, suma un notable 'background' en actividades energéticas en Chile o la provincia de Pontevedra, incluso. El antimonio tiene un enorme mercado: se utiliza para semiconductores, retardantes, soldaduras o aleaciones para baterías. La resistencia del zinc a la corrosión lo convierte en una materia prima condiciada para la automoción o la química industrial.

La refinería proyectada por Lusorecursos. / LUSORECURSOS

Más proyectos

En todo el norte del país, según los datos de la Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), hay otras nueve explotaciones con contratos de explotación en vigor para minerales metálicos, algunas con carácter experimental, y un contrato de prospección en vigor. Todos ellos se concentran al sur de la provincia de Ourense. El de mayor entidad está promovido por el 'gigante' minero australiano Fortescue, bautizado como Mariola, y para un área que se aproxima a los 430 kilómetros cuadrados, en los municipios de Chaves y Valpaços. Está dirigido principalmente al litio y la autorización para los trabajos de prospección, aprobada en 2023, ha generado una fortísima contestación social en la zona.

Aunque quizás las más mediáticas sean las minas promovidas por Lusorecursos, denominadas Romano, que han sido seleccionadas por la Comision Europea bajo el paraguas de la Ley Europea de Materias Primas Fundamentales ('Critical Raw Materials Act', CRMA). Según su ficha técnica, la compañía prevé arrancar con la producción industrial con base de litio para el año 2028 con una refinería que conllevaría una inversión de unos 650 millones de euros.

El arranque del proyecto de Savannah Resources, también en el distrito de Vila Real, está fijado para 2027, igualmente con la vista puesta en la extracción de litio, aunque no descarta aprovechar la "capacidad" que yacimiento ofrece en feldespato y cuarzo. En esta compañía, que acaba de recibir una subvención de hasta 110 millones de euros del Gobierno luso, participa capital de India, Emiratos Árabes o Australia, así como del empresario luso Mário Ferreira.