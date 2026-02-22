Otros dos propietarios de Les Naus comunican su intención de renunciar a sus viviendas protegidas en Alicante

Tras las primeras renuncias oficiales a dos viviendas protegidas en Les Naus, la urbanización de La Condomina marcada por las polémicas adjudicaciones desveladas por Información, ya investigadas por un juzgado de Alicante, dueños de dos pisos más en el residencial de Historiador Vicente Ramos han comunicado a la cooperativa su intención de renunciar también a sus respectivas propiedades, según han confirmado a este diario fuentes conocedoras.

Uno de ellas, al menos, también se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Alicante para preguntar respecto al proceso a seguir para presentar su renuncia oficial a su vivienda, según admiten fuentes municipales.

Así, de tramitarse oficialmente la decisión de estas dos personas, serían ya cuatro los adjudicatarios de casas que intentarían entregar las llaves tras desvelarse posibles irregularidades en los visados. De hecho, estas dos personas que han comunicado su decisión de renunciar a sus pisos están, según las mismas fuentes, entre los residentes a los que la Conselleria de Vivienda solicitó hace más de diez días documentación extra dentro de proceso de revisión de los 140 visados, tras las dudas generadas en el trámite al detectarse que el funcionario autonómico encargado (hoy suspendido de empleo y sueldo) habría dado luz verde de manera presuntamente irregular a la petición cursada por su mujer, a su vez arquitecta en la Concejalía de Urbanismo.

Hace una semana y media, la Generalitat requirió más información de ingresos y propiedades a al menos una decena de propietarios de Les Naus. A través de un documento bajo el asunto 'Requerimiento de documentación del visado del contrato de vivienda', la Generalitat señalaba que "al objeto de comprobar la concurrencia de requisitos de acceso" se exigía aportar documentación sobre miembros de la unidad familiar, con nombres y apellidos (en función de cada caso), pero a su vez se advierte de que también debían añadir todo dato que afecte a "cualquier otro miembro que conforme la unidad de convivencia de la vivienda, que no haya sido declarado en la solicitud del visado".

Actualmente, cuatro son los principales requisitos que debe cumplir cualquier persona que quiera acceder a una vivienda protegida en la Comunidad: ser mayor de edad o menor emancipado, tener nacionalidad española o residencia legal en España, que la titular del derecho, o cualquiera de los integrantes de la unidad familiar o de convivencia, no sea titular del pleno dominio de otra vivienda en todo el territorio nacional y que los ingresos de la unidad no superen el límite marcado por la Generalitat, que actualmente se sitúa en 54.600 euros, que pueden ampliarse en caso de hijos, discapacitados o dependientes en la familia.

Los dos primeros intentos

Las dos primeras comunicaciones oficiales de renuncia fueron anunciadas este pasado martes por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una comparecencia pública por sorpresa, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno del pasado martes, en la que además anunció que de manera "inmediata", finalmente fue esa misma tarde, la Policía Local, en respuesta al requerimiento de la Conselleria de Vivienda, iba a inspeccionar las viviendas para comprobar que quieren residían en ellas eran sus propietarios. "Acabamos de tener conocimiento de dos renuncias a dos de las viviendas. Son dos personas que no han aparecido en los medios", señaló el alcalde, quien no quiso dar más detalles sobre los propietarios.

Información, posteriormente, desveló que se trataba de una pareja, con dos hijos en común, que alegaban cambios en su situación sentimental, en una rocambolesca historia de amor, para intentar justificar la decisión de renunciar a sus dos pisos, contiguos, uno a nombre de la mujer y otro al del marido.

Según el relato de la pareja, en octubre de 2024, cuando la urbanización estaba ya en la recta final de su construcción, ambos decidieron comprarse sendas viviendas en Les Naus. Pese a que, sobre el papel, estaban en pleno proceso de separación eligieron el mismo bloque, la misma escalera y la misma letra. Sin embargo, ya con los pisos escriturados (uno en agosto y otro en septiembre de 2025), el amor volvió a tocar a la puerta de la pareja, que retomó su historia sentimental. Así, una vez recuperada la unidad familiar, y siempre según su relato, para evitar suspicacias ante las dudas surgidas ante el cumplimiento de los requisitos, habían decidido entregar las llaves de sus dos pisos.

¿Qué pasará con las viviendas devueltas?

Con todo, tras esa primera renuncia, las administraciones no se pusieron de acuerdo en cómo formalizar este trámite, por lo imprevisto del asunto. El primero en tomar la palabra fue Barcala, al anunciar la decisión de los propietarios, asegurando entonces que las viviendas serían gestionadas directamente por la Generalitat tras cargar con dureza contra la gestora de la cooperativa. "Aquí el criterio está en tela de juicio es la propia cooperativa y sus gestores, y son uno de los objetos dentro del procedimiento penal. Y lo digo con toda claridad, todo lo presunto que quieran, pero lo es", lo que según el alcalde le desautoriza para gestionar el "relevo" de los propietarios. Por tanto, según ha avanzado el dirigente popular, es la Conselleria de Vivienda quien "coge las riendas de la adjudicación".

El regidor, en su intervención pública del pasado martes, añadió que "esas viviendas ya se adjudican o bien en virtud de un tanteo y retracto, en virtud de una acción de nulidad o bien por una entrega voluntaria". "Eso se tiene que formalizar en una escritura porque es revertir una operación inmobiliaria que ya está hecha. Entonces las fórmulas que con las que se van haciendo es conselleria quien tiene que determinar el cómo, el cómo se ejecuta", apuntó Barcala.

Sin embargo, desde la Conselleria de Vivienda respondieron ese mismo día dejando claro que el procedimiento que Barcala describió no es aplicable, asegurando que dado que se trata de viviendas que la administración no ha adjudicado ni vendido, “el ofrecimiento se debería remitir a la promotora que realizó la adjudicación y primera transmisión, en los términos que, en su caso, establezca el contrato de compraventa y de adjudicación".

Aludida la gestora de la cooperativa, desde Fraorgi admitieron desconocer la forma de proceder tras este intento de devolución de viviendas. "Hemos tratado de hablar con la conselleria porque procedimiento, como tal, no existe", aseguraron, a la vez que afirmaron que sus servicios jurídicos concluyen que la vía para proceder al retorno de los inmuebles pasa, necesariamente, por la venta de los mismos: "Tendrían que solicitar su transmisión y que, o bien la conselleria ejerza el derecho de tanteo o bien les encuentren un comprador entre los inscritos en el listado de demandantes". En cualquier caso, según Fraorgi, "la gestora no tendría nada que ver en las próximas adjudicaciones" porque su trabajo respeto al residencial Les Naus "ya ha terminado".