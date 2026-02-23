De turista a residente internacional y con pago al contado: así ha cambiado el perfil de los extranjeros que compran casas en España

De turista a residente internacional. El perfil de los extranjeros que compran una segunda vivienda en España está evolucionando, son cada vez más jóvenes y ya no conciben el apartamento en la playa como un destino exclusivamente de vacaciones, sino como un segundo hogar en el que pasar largas temporadas.

Esa es la principal conclusión del informe que la promotora alicantina TM Grupo Imnobiliario ha elaborado en base a las operaciones que realizó el año pasado, lo que permite conocer las características y el comportamiento de este colectivo que, en el caso de destinos como la Costa Blanca acapara dos de cada tres ventas de viviendas de obra nueva.

En este sentido, uno de los aspectos más ha cambiado es la intensidad del uso que estos compradores realizan de su vivienda. Así, más del 42% de quienes adquieren una segunda vivienda en España pasa en ella más de cuatro meses al año y alrededor de un 30% se plantea convertirla en su residencia habitual en un futuro. Y, en concreto, entre los meses de mayo a septiembre la ocupación media de las viviendas vendidas en los últimos años supera el 85 %.

"Estamos asistiendo a un cambio estructural en el turismo residencial. El comprador extranjero ya no responde a un patrón estacional ni vacacional, sino que elige España como lugar para vivir durante buena parte del año. Este nuevo perfil, con mayor capacidad económica y vocación de permanencia, impulsa un modelo más estable y sostenible, con un impacto directo en la economía local, el empleo y la solidez del mercado inmobiliario", señala Pablo Serna, CEO de TM Grupo Inmobiliario.

Un modelo de "residencia híbrida" -a medio camino entre vivienda habitual y segunda residencia-, impulsado por el teletrabajo, el envejecimiento activo y la movilidad internacional, según la compañía.

Procedencia

Por lo que respecta a la procedencia, el estudio habla de un mercado cada vez más diversificado que, en el caso de la promotora alicantina significa que el año pasado tuvo clientes de 36 nacionalidades. Polonia se mantiene en cabeza del top 10 de países internacionales de origen, con un 21,4%, aunque con algo menos de fuerza que en 2024, cuando representó el 30%. Alemania recupera terreno para situarse en el 8,2% (7,1% en 2024), desbancando a Bélgica como cuarto país con un 7,4% (8,9% en 2024). Completan el Top10 Países Bajos (6,8%), Ucrania (3,5%), Reino Unido (3%), Rumanía (3%), Suecia (2,6%), República Checa (2,1%) y Hungría (1,8%).

En cuanto al perfil sociodemográfico, el turista residencial que invierte en España tiene una media de 51 años y está casado (60%). Los clientes más jóvenes proceden de Georgia, con 33 años, mientras que Lituania e Islandia son los países de origen con mayor edad media, superando los 60 años.

El presupuesto medio de quienes compraron en una de las promociones de TM en 2025 ascendió a 560.000 euros, un 22,5% más que en 2024. Este incremento por países se registra especialmente en el caso de los clientes polacos, con un presupuesto medio de 685.000 euros (+48%) y alemanes, con un presupuesto de 577.000 euros (+25%).

Al contado

La elevada solvencia del comprador extranjero es uno de los rasgos más relevantes del turismo residencial actual: el 85% de las operaciones se realiza sin financiación bancaria, lo que refleja un perfil poco expuesto al ciclo de tipos de interés. Este perfil de comprador refuerza la resiliencia del mercado residencial turístico en España frente a escenarios de incertidumbre económica o financiera.

La vivienda preferida demandada por el turista residencial es un apartamento (64% del total) de 117 metros cuadrados de superficie y dos dormitorios (48%). Los islandeses, noruegos y checos son los clientes que más superficie demandan en sus viviendas.

La demanda de viviendas de un dormitorio representa el 9% en 2025. Esta tipología de vivienda suele ser demandada por clientes más jóvenes, solteros y con teletrabajo, lo que ha llevado a TM a incluir espacios de coworking en algunas de sus nuevas promociones, como la TM Tower -que será el residencial más alto de Europa-, o Sunset Sailors en Benidorm, Santa María Sea by TM en Valencia o Marine Hills by TM en Costa del Sol.

Otra tendencia destacada es que dos de cada diez ventas ya se realizan a través de canales online de la compañía, una demostración del creciente peso de la digitalización y de la confianza del comprador internacional en procesos de compra a distancia.

Destinos

Por último, en cuando a los destinos, la promotora señala que la Costa Blanca se consolida como uno de los principales polos residenciales del sur de Europa, gracias a su clima, conectividad, sanidad, seguridad, servicios internacionales y una gran oferta cultural y gastronómica, factores que ganan peso frente a escenarios de incertidumbre internacional.

Así, la provincia de Alicante continúa siendo la zona preferida por los clientes de la compañía, acumulando el 52% de ventas, seguido de Costa de Almería (16%), Costa de Valencia (12%), Costa del Sol (10%) y Mallorca (7%).